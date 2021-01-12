Mobilyacıların hedefi ABD

Güleç, “2020’de ABD’ye 283 milyon dolar ihracat yaptık, pandemiye rağmen ihracatı artırdık. Demek ki ABD’ye çok daha fazla ürün yapabiliriz çünkü dünyanın en büyük müşterisi. Dünyanın en büyük müşterisine çok daha fazla mobilya satmak için fırsatımız var. Daha fazla çalışarak inşallah bu hedefi yakalayacağız” dedi.

Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda özellikle tasarım ve kalitede dünya ticaretinde kendinden söz ettirdiğini söyleyen Güleç, “Bu süre zarfında dünya ihracat sıralamasında 23’üncü sıradayken, 2019 yılında dünyanın ilk 8 büyük ihracatçı arasına yükseldik. 2019 yılında da dünyada ihracatını en çok artıran ülke unvanını elde ettik” diye konuştu. Güleç, Çin’in dünyanın en büyük mobilya üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu aktardı. Dünyada mobilyanın yüzde 51’inin ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere’nin de aralarında olduğu gelişmiş ülkeler tarafından üretildiğini belirten Güleç, “Dünyada mobilyada rekabet etmek için bir hikayenizin olması gerekiyor. Türk mobilyasının da bir hikayesi var.

Hikayesi kesinlikle kalite, tasarım ve üretim üzerine kurulmuş çünkü Türkiye üretici bir ülke. Rakip ülkelerimize baktığımız zaman bazıları üretici değil, büyük ihracatçı. Bizden önce ihracata başlamış ama üretici olmadığı için bir eksiklik hissediyor” dedi.