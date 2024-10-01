Mobilya son çeyrekte gaza basacak

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Mobilya sektörü; bu yıl ihracatta yüzde 2’lik bir kayıp yaşıyor. Sektör temsilcilerine göre gerilemenin nedenleri arasında teşvik ve yatırımların yetersizliği, kurdaki dengesizlik ve teknolojinin eskimesi var. Avrupa pazarında Polonya gibi ülkeler mobilyada teknolojiye yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi zorlamaya ve pay almaya başladı. Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Son 20 yılda ihracatını dolar bazında yüzde 20 artırarak hem miktar hem de katma değer anlamında artış kaydeden ve dış ticaret fazlası veren sektör, ne oldu da durağanlığa geçti” diye sordu, yanıtları da kendisi verdi.

‘TÜRKİYE PAHALI KALDI’

Güleç, nedenler üzerinde tek tek durdu: “Tasarımımızla en öndeyiz. Teknolojimizle ilgili bir gerileme yok. Pazarlarda da 200 ülkeye mal satıyoruz. Bununla ilgili de bir sorun yok. Ama buralarda derinleşip büyüyemiyoruz. Pazarlarımızı kaybediyoruz. Mesele şu; pahalılaştık. Çok pahalı kaldık. Bu da tamamıyla Türkiye’deki kur ve enflasyon arasında bozulan denge yüzünden. Polonya’da bir koltuk fiyatı 1000 Euro ise Çin’de 700 dolar. Bizde döviz sabit ya da yüzde 20’lerde artıyor. Enflasyon yüzde 70-80’lerde artıyorsa dolar ya da döviz bazında o ülkeye göre fiyatımız yüzde 20 ila 30 arttı. Müşterilerimiz bize diyor ki ‘Neden Türkiye’deki enflasyonun cezasını bana yüklüyorsun?’. Bu durum onları ilgilendirmiyor.”

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HEDEF 5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞMAK

Yılın üçüncü çeyreğinde GSMH içinde imalat sektörünün payının yüzde 19.2’ye düştüğüne dikkati çeken Güleç, bunun ciddi bir sıkıntı olduğunu dile getirdi. Globalde yaşanan ekonomik yavaşlamanın da dünyada mobilya sektöründe yüzde 9’luk bir daralmaya neden olduğunu anlatan Güleç, “Türkiye’ye bunun yansıması yüzde iki seviyelerinde oldu. 2024’ün ilk sekiz aylık rakamlarına baktığımızda en büyük ilk 10 pazarımız arasında yer alan Almanya, Birleşik Krallık ve Fas pazarlarında yüzde 1 ile 3 arasında bir daralma yaşadığımızı görüyoruz. Suudi Arabistan ve Libya pazarımızda da kayıplar yüzde 16 ile 19 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Irak pazarında yüzde 20, Birleşik Devletlerde yüzde 7.3, Fransa’da yüzde 9.88, Romanya’da yüzde 7.56, büyüdük. Amacımız eylül, ekim, kasım ve aralıkta bu farkı kapatarak, hedefimiz olan 5 milyar dolara yine yaklaşmak” ifadelerini kullandı.

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FUAR FUAR DOLAŞIYORUZ

Sektörün yılın sekiz aylık döneminde 3 milyar dolarlık ihracat yaptığını söyleyen Güleç, “Geçen sene 4.6 milyar dolar ihracatımız vardı. En azından geçen senenin gerisine düşmemek için fuar fuar dolaşıyoruz. Girişimcilerimiz dünyanın her yerine aktif pazarlamaya gidiyorlar. İlk etapta hedefler Irak, Almanya, ABD, Fransa, Hollanda, Romanya, İngiltere. Özellikle AB ülkelerinde güçlüyüz. Buralara daha çok yoğunlaşmamız lazım. Şu an Suudi Arabistan önemli bir pazar haline geldi. Mobilya ihracatımız buraya önemli bir şekilde artıyor. Hedefte 200 ülke var” dedi.

NEDEN POLONYA?

Türkiye mobilya sektörünün teknolojisinin Polonya, İtalya, Almanya’dan daha yeni olduğunu söyleyen Ahmet Güleç, “Çünkü o firmalar eskiden kurulmuş. Özellikle Polonya mobilya sektörü Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla Doğu-Batı birleşmesiyle oluşan ve Almanya üretiminin oraya kaymasıyla gelişen bir sektör oldu” ifadelerini kullandı.

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‘TEŞVİK VE YATIRIMLAR ARTMALI’

Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun’a göre sektörün teknolojiye yatırımları artarak devam etmeli. Polonya örneğinden yola çıkan Uzun, “Endüstriyel üretimde çok güçlendiler. Son 4-5 yılda işçilik ve üretim maaliyetlerinde bize göre daha avantajlılar. Biz onlara göre bu kadar güncel bir üretim tesisine sahip değiliz. Bugünkü sisteme ve ihtiyaçlara adapte olamıyoruz çünkü yatırım maaliyetleri çok yüksek. Rekabet edebileceğimiz pazarlardaki rekabetçi ürünlerimizi farklılaştırmak zorundayız. Yoksa bu denizde küçülmeye başlayacağız. Teşvikler gerekiyor” diye konuştu.

İHRACATTA 4 AYDA 4 ADIM PLANI

* Türkiye standı ile uluslararası fuarlarda yer almaya devam edecek

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* Ticaret heyeti ziyaretlerini sürdürecek

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