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Mobilya sektöründen lüks ihracat atağı

#Mobilya Sektörü#Türkiye#İhracat
Mobilya sektöründen lüks ihracat atağı

Geçtiğimiz yılı 4.3 milyar dolar ihracatla kapatan, 2022’de ise yurt dışı satışlarını 6 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Türkiye mobilya sektörü yeni pazarlara odaklandı.

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Mobilya kenti MASKO’da faaliyet gösteren Luxury Line markası da 2022’ye dair ihracat hedeflerini yukarı çektiğini açıkladı. Dünyanın, lüks Türk mobilyasına olan ilgisinin artarak sürdüğünü söyleyen firma sahibi Ahmet Ekmen, “Ülkemizden çıkan yerli üretim modellerin tasarımı, kalitesi ve el işçiliği, kur avantajıyla birleşince yurt dışından gelen taleplerde ciddi bir yoğunluk oluştu. Geçen yıl, sadece yakın bölgelere değil, ABD, Hindistan, Güney Afrika, Avustralya gibi deniz aşırı ülkelere de ürün sattık ve ihracatımızı yüzde 40 arttırdık” ifadelerini kullandı. Ekmen şöyle devam etti: “2022’de yurt dışı satışlarında yüzde 50 artış öngörüyor, ulaştığımız ülke sayısını da 120’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Fiziksel mağazacılığın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yayınlanan online mağazamız aracılığıyla dünyanın her yerinden sipariş alıyoruz.”

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#Mobilya Sektörü#Türkiye#İhracat

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