Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 3,7 milyar dolara yükseldi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, sektörün ihracatı hem aylık hem de yıllık bazda artmaya devam ediyor. Sektörün 7 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 3,7 milyar doları buldu. Temmuz ihracatı ise 506 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri grubunda en yüksek payı alan mobilya sektörünün 7 aylık ihracatında ise tüm zamanların rekoru kırılarak 2,3 milyar dolara ulaşıldı. Geçen ay yapılan mobilya ihracatı ise 317 milyon doları buldu. Mobilyada en çok çocuk mobilyaları, yemek ve oturma odası mobilyaları, metal mobilyalar ihraç edilirken, en yüksek dış satış ABD, Fransa, İngiltere, İsrail ve Hollanda'ya yapıldı.



"HEDEFİMİZ İHRACATI YÜZDE 50 ARTIRMAK"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türk mobilya sektörünün dünya pazarından aldığı payın son 10 yılda iki kat artarak yüzde 2'ye çıktığını söyledi. İtalya, Almanya, ABD, Çin, Vietnam ve Polonya gibi rakip ülkeler arasında 2019 ve 2020'de sektörel bazda dünyada ihracatını artıran birinci ülke olduklarını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"Yakaladığımız ivme 2021'de de devam ediyor. Yıl sonu için özellikle mobilyada ihracat hedefimiz yüzde 50 artışı yakalamak. Rakamların bu şekilde güzel gelmesi, dünya mobilya tasarımı, ihracatı ve ticaretinden yüzde 5 pay alma hedefimizin ve 2023'te dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer alma amacımızın ne kadar rasyonel olduğunu gösteriyor."



"SUUDİ ARABİSTAN PAZARI İLE İHRACATTA 5 MİLYAR DOLAR YAKALANABİLİR"

Ahmet Güleç, yılın son 5 ayının daha hareketli geçeceğini belirterek, Türk mobilya sektörü olarak Suudi Arabistan'a ihracat yapma imkanlarının olması halinde ihracatta 5 milyar doları dahi yakalayabileceklerini söyledi.

Güleç, "Çünkü Suudi Arabistan'daki mobilyacılar Türk mobilyası almak istiyor ama gümrük sorunu yaşıyor. Eğer bu sorun çözülürse 5 milyar doları yakalayacağımıza inanıyoruz. Çünkü Suudi Arabistan'da 500 milyon dolarlık bir pazarımız oluşmaya başladı. Oradaki tüccarlar, girişimciler, mobilyacılar hazır." diye konuştu. Dünyanın 203 ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini ve ürünlerin hepsinin yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Güleç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektör olarak 10 milyar dolarlık mobilya üretimimiz bulunuyor. Üretimimizin 4 milyar dolarını yurt dışına satıyoruz. 6 milyar dolarlık kısmını da yurt içinde tüketiyoruz. Buna karşılık yaklaşık 400 milyon dolar ithalatımız bulunuyor. Sektörümüzün üretim altyapısı 25 milyar dolar. 25 milyar dolarlık mobilya üretip bunun 10 milyar dolarını yurt dışına satıp 15 milyar dolarını da Türkiye’de satma hedefimiz var. Bu hedefi de yakalayacağız."

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