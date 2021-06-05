Mobilde 'Made in Türkiye' yarışı

Yerli üretim telefon konusunda son dönemde rekabetin bu denli kızışmasının arkasında, geçtiğimiz yıl birim fiyatı 200 doların altında olan cep telefonlarına getirilen gözetim uygulaması yer alıyor. Ticaret Bakanlığı’nın ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliği Mayıs 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Gözetim uygulamasına göre; ithalatı yapılan cep telefonunun fiyatı 200 doların altında olsa dahi Türkiye’ye giriş yaparken vergilendirmesi 200 dolar üzerinden hesaplanıyor. Bu durum yüksek satış hacimli ‘ucuz’ telefon ithalatını olumsuz etkilerken, markalar pazar payı büyüklüklerinde önem taşıyan giriş seviyesi akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmek için adım atmaya başladı.

MONTAJ MI, YOKSA ÜRETİM Mİ?

Yerli üretilen akıllı telefon modellerine bakıldığında iki farklı üretim sistemi öne çıkıyor. Bunlardan ilkinde ürünlerin sadece montajı Türkiye’de yapılırken; ikinci sistemde ise ana kart dahil tüm sistemler, CKD (complete knock-down) sistemiyle “made in Türkiye” etiketiyle üretiliyor. Türkiye’de üretim yapan markaların başında Xiaomi, OPPO, vivo, TCL, realme, General Mobile, Casper ve Reeder geliyor. Bu markalara ek olarak dünya teknoloji devlerinden Samsung’un da “Assembled in Turkey” (Türkiye’de birleştirilmiştir) etiketli akıllı telefon modeli bulunuyor.



REKABETTE SON DURUM

Güncel bilgilere göre; aylık 250-300 bin adet kapasiteli yerli üretim rekabetinde son duruma bakmak gerekirse; toplamda 30 milyon dolarlık yatırımıyla Xiaomi, İstanbul Avcılar’da yer alan 14 bin metrekarelik fabrikasında, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Xiaomi, yerli üretime ilk olarak Redmi 9C modeliyle başlamıştı. Bu modele ek olarak Redmi 9T modeli de yerli üretim etiketiyle satışa sunuldu. Bir diğer yerli üretim yapan marka vivo’nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 12 bin metrakarelik fabrikasında yaklaşık 50 mühendis ve üretim hattı operatörü istihdam edilirken, önümüzdeki 3 yıl içerisinde personel sayısının 2 bini aşması planlanıyor. Mevcut durumda Vivo fabrikasının günlük 2 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor. vivo, Ağustos ayında CKD üretimine başlayarak üretim kapasitesini aylık 400 bin adete çıkarmayı hedefliyor.

MARKANIN İLK YERLİ MODELİ

VIVO markasının Türkiye’de yerli üretime başladığı ilk modeli Y11s, yan yüzünde parmak izi okuyucusu bulunan şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 5.000 mAh dahili pille gelen vivo Y11s, Qualcomm Snapdragon 460 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Telefonda 13 MP ana kameralı ikili kamera kurulumu yer alıyor. Fiyat henüz açıklanmadı.



YAPAY ZEKÂLI ÜÇ KAMERALI

XIAOMI imzasıyla Türkiye’de üretilen ilk akıllı telefon modeli olan Redmi 9C, yapay zekâ destekli üçlü kameraya (13 MP ana kamera) sahip. MediaTek Helio G35 işlemciyle gelen modelin, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası bulunuyor. 5.000 mAh pili bulunan telefonun arka yüzünde parmak izi okuyucu yer alıyor. 1.899 TL (64 GB)



SERTİFİKALI GÜVENLİK

TÜRKİYE’DE üretilen realme C21, dünyanın TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası alan ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ destekli üçlü kamerayla (13 MP ana kamera) gelen telefonda 5.000 mAh kapasiteli bir pil var. MediaTek Helio G35 işlemci, 6.5 inç ekran, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza realme C21’in diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor. 1.749 TL



SİPARİŞLERİ BAŞLADI

BU hafta tanıtımı yapılan TCL 20SE modeli, “made in Türkiye” etiketiyle üretilerek ön siparişe sunuldu. Yapay zeka destekli dörtlü kamera (16 MP ana kamera) kurumuyla gelen telefonda, 5.000 mAh pil yer alıyor. TCL 20SE, Qualcomm Snapdragon 460 işlemci, 4 GB RAM, 64 dahili hafıza ve 256 GB’a kadar artırılabilir microSD kart desteğine sahip. 2.799 TL



DÖRT ADET KAMERA

OPPO’NUN Türkiye’de ürettiği üç telefon modelinden biri olan Reno5 Lite, fotoğraf-video yetenekleriyle öne çıkıyor. 48 MP ana kamerası bulunan model, dörtlü kamera kurulumuna sahip. Mediatek Helio P95 işlemci, 8 GB RAM ve 4310 mAh pilden güç alan Reno5 Lite, 128 GB dahili hafızaya ve 256 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip. 4.299 TL





TÜRK GİRİŞİMİNE 1 MİLYON $ YATIRIM

GİYİLEBİLİR artırılmış gerçeklik alanında yerli donanım ve yazılım ürünleri sunan tek şirket olan Augmency, Koç Holding’in girişim sermayesi yatırımlarını yöneten İnventram’dan 1 milyon dolar yatırım aldı. Prof. Dr. Hakan Ürey tarafından kurulan Augmency, Cyclops HMD ürünü ile dünya pazarına açılmayı ve Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında önemli bir pay almayı hedefliyor.







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