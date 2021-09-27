Mobil ve elektronik imza sayısı 5,7 milyonu aştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Gözleri doldu, konuşmadı... Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşmadı... Aliyev'in zor anları! #Aliyev
Bursasporda büyük şok, korkunç tablo 15 milyon euro...Bursaspor'da büyük şok, korkunç tablo! 15 milyon euro...#Bursaspor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Bu kadarına da pes... CIAin skandal planı deşifre olduBu kadarına da pes... CIA'in skandal planı deşifre oldu!#Dünya
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyorEvde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor#KOSGEB
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Tarihte bir ilk olacak Prenses Makodan radikal karar...Tarihte bir ilk olacak! Prenses Mako'dan radikal karar...#Prenses Mako
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLEREkonomi Haberleri

Mobil ve elektronik imza sayısı 5,7 milyonu aştı

#Elektronik Yazışma#Mobil İmza#BTK
Mobil ve elektronik imza sayısı 5,7 milyonu aştı

Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sertifika sayısı, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 5 milyon 737 bin 987 oldu.

Haberin Devamı

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, uygulamanın başladığı 2013 sonu itibarıyla üretilen mobil ve elektronik sertifika sayısı 297 bin 996 iken bu rakam 2015'te 396 bin 247'ye yükseldi. Sertifika sayısı 2016'da 2 milyon 619 bin 206, 2017'de 3 milyon 244 bin 880 oldu. 2018'de de 3 milyon 817 bin 319'a, 2019'da 3 milyon 935 bin 693'ü elektronik imza ve 618 bin 186'sı mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı 4 milyon 553 bin 879'a, 2020'de 4 milyon 788 bin 496'sı elektronik imza ve 706 bin 198'i mobil imza olmak üzere 5 milyon 494 bin 694'e yükseldi. Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla ise 5 milyon 13 bin 726'sı elektronik imza ve 724 bin 261'i mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı 5 milyon 737 bin 987 oldu.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HİZMET VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Haberin Devamı

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta konusunda uluslararası standartlara uygun hizmet verilmesi, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, etkin kullanılması ve güvenliğin artırılması BTK'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Özel şirket ve kamu kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan mobil ve elektronik imza sayesinde elektronik ortamda gerçekleşen dilekçe ve yazışmalarda ıslak imza dönemi sona erdi. Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik imza, ıslak imza ile eş değer olarak bilgisayarla yapılan işlemlerde kullanılıyor. Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir "nitelikli elektronik sertifika"nın olması gerekiyor. Elektronik imzanın, mobil imza yetkisi verilen GSM operatörlerinin SIM kartlarına yüklenmesi olarak tanımlanan mobil imza ise herhangi bir işlemin onaylanması için istenilen ıslak imza yerine geçiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektronik Yazışma#Mobil İmza#BTK