‘Mobil’ ramazan

AdColony’nin 1160 kişiyle yaptığı Ramazan Ayı Alışveriş Tercihleri Araştırması 2021’den derlediği verilere göre, ramazan döneminde en lezzetli yemekleri yapmak ve bitiminde bayrama en güzel hediyeleri almak için dijital platform kullanımları artmaya başladı. Türkiye özelinde gerçekleştirilen ankete katılımcıların yaşı 16 ile 75 arasında değişirken, ortalama yaş aralığı 25 ile 44 arasında. Katılımcıların yüzde 87’sinin ramazan ayını kutlayacağını belirttiği ankette elde edilen veriler, Türkiye özelinde mobilizasyon çağında gelinen seviyeyi de gözler önüne serdi. Akıllı telefonlarda harcanan süre her geçen gün artarken, katılımcıların yüzde 48’i ramazan ayında akıllı telefonlarında diğer zamanlara göre daha fazla vakit geçireceklerini ve yüzde 72’si akıllı telefonlarını en çok gün içinde kullanacaklarını belirtiyor.



OYUNLARA TALEP



Ankete göre, ramazan ayında mobil oyunlar ise daha da eğlenceli hale geliyor. Salgın ile birlikte evde geçirilen sürenin artmasıyla “en eğlenceli kurtarıcı” olan mobil oyunlar ramazan ayında da popülerliğini arttırmaya devam edecek gibi görünüyor. Ankete katılan mobil kullanıcıların yüzde 66’sı ramazan ayında her zamankinden daha fazla mobil oyun oynadıklarını belirtiyor.

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