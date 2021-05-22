Mobil oyun çağ atlıyor

Gelin şimdi akıllı telefon ve tabletlere çağ atlatan en yeni teknojilere birlikte bakalım.

AKTİF FANLI AKILLI TELEFONLAR

Mobil oyunda yaşanan en büyük sorunlardan biri cihazların aşırı ısınması. Aşırı ısınma problemine odaklanan teknoloji devleri bu noktada çözüm olarak, bilgisayarda kullanılan sıvı soğutma ve aktif fanlı teknolojilerini akıllı telefonlara taşıyor. Aktif fan sistemi, temel olarak akıllı telefonların aşırı ısınan ve performans kaybına sebep olan donanımlarını soğutuyor. Bu teknolojinin en büyük dezavantajı ise hava girişi sağlayan aktif fanlar sebebiyle akıllı telefonların suya dayanıklılığını kaybetmesi. Aktif fan teknolojisini kullanan markaların başında Lenovo ve Asus gibi üreticiler gelirken Samsung da yeni modellerinde aktif fan sunmayı planlıyor. Gelen ilk sızıntı bilgilere göre; daha önce oyunculara özel bir akıllı telefon satışa sunmayan Samsung, aktif fanlı akıllı telefon modellerinde kullanıcıların aktif fanı isteğe göre açıp kapatabilmesini sağlayacak.



Lenovo yeni nesil oyun telefonlarında ısınma problemine çözüm olarak iki aktif fanın yer aldığı Twin Turbo-Fan sistemini kullanıyor.

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK OYUNLARI

Mobil cihazlarının, bilgisayarlar ve oyun konsollarına göre en büyük avantajları her yere kolaylıkla taşınabilir boyutlarda olmaları ve kullanım kolaylıkları. Bu sayede akıllı telefon ve tabletler; sahip oldukları dokunmatik ekranları ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla, bilgisayarlar ve oyun konsollarında yaşanması pek mümkün olmayan artırılmış gerçeklik gibi yeni oyun deneyimlerini de sunuyor. Artırılmış gerçeklik, hayal gücüyle gerçek dünyayı bir araya getirerek yepyeni bir oyun deneyimi yaratıyor. Örneğin artırılmış gerçeklik sayesinde; evinizdeki sıradan bir sehpanın yüzeyini, oynadığınız oyun için bir yarış kulvarına dönüştürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı telefon veya tabletinizi, oyununuz için kullanacağınız yüzeye tutmak ve gerçek dünyayla oyununuzdaki hayali dünyayı bir araya getirmek.



Mobil oyunda yaşanan yükseliş, aksesuar üreticilerinin de iştahını kabartmış durumda. Özellikle oyun kumandası üreticileri arasında çok büyük bir yarış var.

DONANIMLAR GÜÇLENİYOR

Mobil oyunların yüksek performans gereksinimleri, akıllı telefonlara donanımsal olarak çağ atlattı. Donanımlara bakıldığında ilk olarak dikkati çeken işlemciler oluyor. Mobil işlemci tarafında en büyük rekabet Qualcomm ve Apple arasında yaşanıyor. Ayrıca Samsung ve Huawei gibi üreticiler de kendi imzasını taşıyan işlemcileriyle rekabetteki yerlerini alıyor. Mobil cihazlarda kullanılan işlemcilerin ne kadar güçlü olduğuna en iyi örneklerden biri yeni nesil iPad Pro’da kullanılmaya başlanan Apple imzalı M1 işlemci. Öyle ki M1 işlemci kullanan iPad Pro’lar çok çekirdek performansında Intel Core i9 işlemcili MacBook Pro dizüstü bilgisayarları bile geride bırakıyor. İşlemciye ek olarak 18 GB seviyesine kadar çıkan RAM, 512 GB’a ulaşan yüksek hızlı depolama gibi donanımlar da akıllı telefonları bilgisayarlar ile yarışan seviyeye çıkarıyor. Donanım tarafında bir diğer dikkat çeken bileşen ise ekran. Yeni nesil akıllı telefonlar, HDR 10+ gibi görüntüleme teknolojileri ve yüksek yenileme hızına sahip dev ekranlarıyla oyun deneyimini zenginleştiriyor. Yüksek performans gerektiren mobil oyunlar, akıllı telefonların pil tüketimini de artırıyor. Üreticiler bu noktada daha yüksek pil kapasiteleri, hızlı şarj, birden fazla şarj girişi ve yazılımsal olarak pil tüketimini en düşük seviyeye indiren teknolojilerle öne çıkıyor.



ALÜMİNYUM-İYON PİL TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Günlük hayatta kullandığımız birçok cihazda tercih edilen lityum-iyon pillere, çok güçlü bir alternatif olarak alüminyum-iyon pil teknolojisi geliyor. 60 kata kadar daha hızlı şarj süresi ve çok daha uzun ömür vadeden alüminyum-iyon pil teknolojisi aynı zamanda lityum-iyon pillerde yaşanan aşırı ısınma problemini de ortadan kaldırıyor. Yapılan ilk açıklamalara göre, alüminyum-iyon teknolojisine sahip akıllı telefonların 1 ila 5 dakika arasında inanılmaz hızlı sürelerde tamamen şarj olması bekliyor. Lityum-iyon pil teknolojisine göre 3 kat daha uzun pil ömrü sunan ve 2 bin şarj / deşarj işlemi sonrasında dahi kapasite kaybı yaşamayan alüminyum-iyon pillerle birlikte, ısınma probleminin de ortadan kalkıyor olması özellikle elektrikli otomobillerde büyük bir avantaj sağlayacak. Şu an dünyada lityum üretiminin ve satın almasının yüzde 90’ı Çin’den ve yüzde 10’u ise Şili’den yapılıyor.



UZAY YOLCULUĞU İÇİN ‘ASTRONOMİK’ FİYATLAR

Dünyanın en zengin insanlarından-Amazon’un da sahibi- Jeff Bezos‘un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, uzay turizmini başlatacak bilet satışı için tarih vermişti. İlk uçuşu 20 Temmuz 2021 tarihinde yapmayı planladıklarını açıklayan Blue Origin, biletleri de açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. Bilet satışı başlamadan önce ilk yapılan tahminlere göre; uzaya yolculuk için 200 ila 300 bin dolar arasında değişen bir fiyat aralığında bilet satışı yapılması beklenirken, açık artırma rakamları 2,8 milyon dolara ulaştı. Açık artırma 12 Haziran’da sonlanacağı için 2,8 milyon dolarlık bilet fiyatının daha da artarak 5 milyon dolara kadar ulaşması bekleniyor. Uzaya yapılacak bu yolculuk için bilet alanlar yerçekimsiz olarak astronotlara benzer bir uzay deneyimi yaşayabilecekler. Yeryüzünden 100 km mesafeye yolculuk yapacak olan Blue Origin, tek bir seferde 6 uzay turisti taşıyacak.







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