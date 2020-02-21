Mobil internet artık daha güvenli

Gelişmiş ve sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle ‘oltalama’ olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ yeni güvenlik servisiyle müşterilerine daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti. Tansuğ “Dijital dönüşümün hayatımızın her noktasında yer alması, aynı zamanda bireysel siber güvenlik tehditlerinin artışını da beraberinde getiriyor. Yeni hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınması olasılığını önemli ölçüde engelliyor” diye konuştu.