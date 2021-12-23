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MKK nedir, ne işe yarar? MKK sicil numarası alma bilgisi

#MKK#MKK Nedir#MKK Ne İşe Yarar
MKK nedir, ne işe yarar MKK sicil numarası alma bilgisi

Açılımı 'Merkez Kayıt Kuruluşu' olan MKK, son günlerde piyasalardaki dalgalanmayla birlikte sıklıkla karşılaştığımız terimler arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu olan MKK ne işe yarar, MKK nedir? İşte MKK hakkında bilgiler...

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Yerli ve yabancı kuruluşlara çeşitli veri ve teknoloji hizmetleri sunan MKK nedir, ne işe yarar merak ediliyor. İşletmeleri yakından ilgilendiren MKK ve MKK sicil numarası hakkında bilgiler haberimizde...

MKK NEDİR, NE İŞE YARAR?

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır. MKK, ayrıca Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır.

MKK SİCİL NUMARASI NASIL ALINIR?

Merkezi Kayıt Kuruluşu yani MKK üyeleri aracılığı ile yatırımcılar için MKK nezdinde önce hesap açılmasının sonrasında sicil numarası oluşturulmaktadır. Ardından ise yatırımcının sistemde kayıtlı olan cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) veya e- posta adreslerine e-mail ile şifre bilgisinin 444 0 655 numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezinden alabileceği şeklinde bir bilgi mesajı iletilir. Yatırımcılar, diledikleri zaman çağrı merkezi üzerinden şifre bilgilerini oluşturabilirler. Şifrenin unutulması ya da bloke olması halinde 444 0 655 numaralı çağrı merkezi vasıtasıyla yeni bir şifre oluşturulabilir veya bloke olan şifre yeniden kullanılır şekle getirilebilmektedir.

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