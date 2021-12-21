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MKK nedir?

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MKK nedir

Merkezi Kayıt Kuruluşu, kısa adı ise MKK olan bu kuruluş; sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, hak sahibi bazında açılmış olan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği ve bunlar üzerinde bulunan hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı kanunla bu görevi edinmiş bir merkezi yapı olarak faaliyet sürdürmektedir.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur. MKK sicil no ise belirli durumlarda işletme sahiplerinden talep edilebilmektedir. Peki, MKK sicil no nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MKK NEDİR?

Merkezi Kayıt Kuruluşu, veri saklama ve depolama hizmeti haricinde Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını da kullanarak geliştirmiş olduğu platform, sistem ve yazılımlarla yerli ve yabancı finans ile sermaye kuruluşlarına çeşitli veri ve teknoloji hizmetleri de sağlamaktadır.

MKK SİCİL NO NASIL ALINIR?

Merkezi Kayıt Kuruluşu yani MKK üyeleri aracılığı ile yatırımcılar için MKK nezdinde önce hesap açılmasının sonrasında sicil numarası oluşturulmaktadır. Ardından ise yatırımcının sistemde kayıtlı olan cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) veya e- posta adreslerine e-mail ile şifre bilgisinin 444 0 655 numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezinden alabileceği şeklinde bir bilgi mesajı iletilir. Yatırımcılar, diledikleri zaman çağrı merkezi üzerinden şifre bilgilerini oluşturabilirler. Şifrenin unutulması ya da bloke olması halinde 444 0 655 numaralı çağrı merkezi vasıtasıyla yeni bir şifre oluşturulabilir veya bloke olan şifre yeniden kullanılır şekle getirilebilmektedir.

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