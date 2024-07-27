Mısırlı MNT-Halan’dan Türkiye pazarına açılım

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Şirket dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) Tam Finans’ı satın aldığını duyurdu. Toplantıda verilen bilgiye göre MNT - Halan, son üç ayda Mısır’da 7 milyondan fazla müşteriye hizmet verdi ve 2.2 milyon aktif kullanıcıya 4.4 milyar doların üzerinde kredi sağladı. Firma, bankacılık sektörü için geniş büyüme fırsatlarıyla dijital finansal çözümleri, bireyler ve işletmeler için dönüştürücü olmayı vadediyor.

‘ÜLKEMİZDE FIRSAT KOLLAYACAK’

MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, şirketinin Türkiye’de milyonlarca işletme ve tüketicinin yenilikçi finansal hizmetlere erişimini sağlamak için Tam Finans ile güçlerini birleştirdiğini belirtti. İki şirket arasında birçok ortak nokta olduğunu dile getiren Nakhla, “Türkiye’de birlikte harika işler yapabileceğimizi düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Nakhla, Türkiye’nin 85 milyon nüfusla devasa bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, “Burada karşılayabileceğimiz büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Planımız, Tam Finans’ın temel işlerine yoğunlaşmak ve Mısır’da yürüttüğümüz ancak henüz Türkiye’de olmayan bazı ek iş kollarını başlatmak” dedi.

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6 MİLYAR DOLARLIK KOBİ HACMİNE SAHİP

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı ise Tam Finans’ın 39 şube ve 700’ü aşkın çalışan sayısıyla Türkiye’nin her tarafında özellikle mikro KOBİ’lere hizmet verdiğini söyledi.

Son 10 sene içinde 200 bini aşkın mikro KOBİ’nin finansman ihtiyacını karşıladıklarına ve 6 milyar doları aşkın bir hacme ulaştıklarına dikkati çeken Karamanlı, “Biz finansal kapsayıcılığın bir anlamda Türkiye’deki en önemli oyuncularından biri olduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.

‘TAKİP EDİYORDUK’

2023’te Türkiye’de kurulan her 10 işletmeden birine finansman sağladıklarını söyleyen Karamanlı şöyle devam etti: “MNT-Halan da Mısır’da hem teknolojiyi çok iyi kullanan, 1000’e yakın şubesi olan bir finans kuruluşu. Onları yakından takip ediyorduk. 6 milyon müşteriye ulaşmaları bizim için çok örnek verici.”