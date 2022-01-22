Mısırlı firmalara yatırım daveti

Haberin Devamı

Çağrıyı Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim Al-Arabi ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. TOBB’un daveti üzerine Ankara’ya gelen Al-Arabi, Türkiye-Mısır Yuvarlak Masa Toplantısı’nda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, “Eylül ayında heyetimizle birlikte Kahire’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştik. O ziyarette kardeşim İbrahim ve ekibi bizi çok sıcak karşıladılar. Üst düzey misafirperverlik gösterdiler. O ziyaret esnasında, Mısır’dan da bir iş insanı heyetinin ülkemizi ziyaret etmesini konuşmuştuk. Ziyaretin gerçekleşmesine emeği geçen başta kardeşim Ala Ez olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Ülkeler arasında siyasi düzeyde başlayan diyaloğun her iki ülke iş dünyasını da mutlu ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Biliyorsunuz, Türk firmalarının Mısır’da 2 milyar doların üzerinde yatırımları var. Sadece 2021 yılı içerisinde Türk firmaları Mısır’a ilave 250 milyon dolar yatırım yaptı. Başta değerli kardeşim El Arabi’nin şirketi El Arabi Grup başta olmak üzere Türk firmaları ile ilave yatırım için görüşmeler yapıldığını memnuniyetle takip ediyorum. 40’ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 firmamız Mısır’da üretim yapıyor. İstihdam sağlıyor. İhracat gerçekleştiriyor. 75 bin civarında Mısır vatandaşı istihdam ediyor. 2021 yılı ticaret hacmimiz 6 milyar doları geçmiş ve önceki seneye göre yüzde 35 artmıştır. Daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım imkanlarının olduğuna da inanıyoruz. Özellikle başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan alt yapı projelerinde yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve diğer alanlarda işbirliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. Mısır firmalarını da Türkiye’ye yatırıma davet ediyorum.”

Haberin Devamı

YENİ FIRSATLAR

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim Al-Arabi de “Kardeşim” diyerek hitap ettiği Hisarcıklıoğlu’nu yeni federasyon binası açılışına davet ederken, şöyle konuştu: “Ezelden beri Mısır-Türkiye ilişkileri var. Sanayi ve ticarette iki ülke ilişkileri artarak devam ediyor. Buraya da Türk müteahhitlerinin yaptığı havalimanıyla geldik. Türk ve Mısır firmalarına karşılıklı olarak yatırım davetinde bulunuyorum. Yeni fırsatların açılması çok önemli. Birlikte Afrika ve Arap ülkelerine açılabiliriz. AB ülkelerine ihracat çalışmalarını yürütebiliriz. COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) bölgesinde 20 milyar tüketici var. Mısır burada üye ülke. İki ülke arasındaki işbirliği büyük bir kitleye yönelmemiz demek. Bir sorunla karşılaştıklarında Türk yatırımcılarına kapımız açık. Sayın kardeşimi bina açılışına davet etmek istiyorum. Bu büyük bir fırsat olacaktır. Burada Türk yatırımcılarla büyük bir toplantı düzenleyebiliriz.”