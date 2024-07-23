‘Mısır’a değil Erbaa’a gidin’

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Üretimde son dönemde Mısır’a kaçış furyası varken Anadolu’yu tercih ettiklerini belirten DarsaTeks Kurucu Ortağı Hanna Darsa, “Mısır maliyetler konusunda avantajlı olsa da çalışan performansı ve katma değerli üretim için asıl Türkiye çok cazip bir bölge. Yaklaşık 40 senedir hazır giyim üreticisiyiz. Anadolu insanının üretim performansı çok yüksek. El becerisi pratik ve işçiliği çok temiz. İnsanını iyi tanıdığımız bu topraklarda üretim yapmak yabancı bir ülkede üretim yapmaktan çok daha kolay. Kuzey Afrika ülkelerinde iklim çok sıcak. İşçi performansları bize oranla yüzde 50-60 seviyelerinde” dedi.

2 MİLYON DOLARLIK YATIRIMA BAŞLADI

2021’de Tokat’ın Erbaa ilçesine 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine 2 milyon dolarlık yatırımla ‘yeşil fabrika’ kurduklarını belirten Darsa, şimdi aynı bölgeye ikinci bir fabrika daha kurduklarını vurguladı. Hanna Darsa, “Yine 2 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz ikinci fabrikamız sene sonunda faaliyete geçecek. Temiz enerji, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerinin yanında globaldeki müşteriler ve şirketler üretimde sosyal sorumluluk ve insana yatırım da istiyor. Tüm bu çalışmaların da şeffaf bir şekilde şirketlerin web sitelerinden paylaşılmasını istiyorlar. Bunlar ihracatta elimizi güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

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Şirketin yeni fabrikasında 350 kişi istihdam edilecek.