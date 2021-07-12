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Mısır kurutma tesislerinde kullanılmak üzere 2.000.000 (İkimilyon) Sm³ LNG satın alınacak
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan mısır kurutma tesislerinde kullanılmak üzere 2.000.000 (İkimilyon) Sm³ LNG alımı ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler (KDV Dahil), 250,00 TL bedelle ihale dokümanını İşletmemizden satın alabilirler.
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