Miras kavgası grubu bitirdi

TÜRKİYE’deki birçok şirketin kaderi, biraz da ortakların birbirleri ile olan ilişkilerine bağlı. Binlerce şirket, birçoğu akraba olan hissedarlar arasındaki anlaşmazlığın kurbanı olabiliyor. Yaşanan anlaşmazlık, diyalogla çözülemeyince ya mahkeme eli ile ya da başka yöntemlerle ortaklıklara son veriliyor. Ancak, hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, şirketin veya grubun geleceği büyük bir yara almaktan kurtulamıyor.

NAKLİYECİLİKLE BAŞLADI

Memleketi Rize’den Karabük’e kamyonu ile yük taşımacılığı yapan Dursun Ali Eyüboğlu’nun (88) bundan 70 yıl kadar önce temelini attığı EPAŞ Grup da şimdilerde böylesi bir süreci yaşıyor. Demir çelik, kâğıt, inşaat, taşımacılık, eğitim ve turizm alanında yatırımları bulunan 10 milyar lira cirolu grubun ortağı olan ikinci ve üçüncü kuşak temsilciler ikiye ayrılmış durumda. EPAŞ Grubu’nun ikinci kuşak yöneticilerinden Hamdi Cemalettin Eyüboğlu 8 yıl önce vefat etti. Eyüboğlu’ndan geriye mirasçı olarak eşi ve iki oğlu kaldı. Vefat eden Eyüboğlu’nun çocukları ile küçük kardeşi Ahmet Hamdi Eyüboğlu ile baba Dursun Ali Eyüboğlu’nun diğer iki oğlu arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu. Yürütülen görüşmelerde sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Birçok savcılık suç duyurusu yanı sıra 40’a yakın hukuk davası açıldı. Açılan davalarda, şirketlerin tasfiyesi talep edildi.

ORTAKLIK ÇEKİLMEZ HALE GELDİ

Davacılar adına ticaret mahkemesine sunulan dilekçelerde “Şirketin paydaşları arasındaki güven ilişkisi zedelendi. Ortaklığın devamı çekilmez hale geldi” denildi. Dava dilekçelerinde ayrıca, suçlanan iki kardeşin, kendilerine ait 3 yeni şirket kurduğu grubun varlıklarını bu şirketlere aktardığı öne sürüldü. Hamdi Kemalettin Eyüboğlu (58) ile kardeşi Hamdi Alaeddin Eyüboğlu’nun (66) kontrolünde bulunan şirketler adına yapılan savunmalarda ise, “Şirket aleyhine açılan dava haksız ve hukuki dayanağı yok. Genel kurul kararları güçlü bir çoğunlukla alındı. Hamdi Kemalettin Eyüboğlu ile Hamdi Alaeddin Eyüboğlu sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı yönündeki iddialar gerçek dışı” denildi.

TASFİYE KARARI ÇIKTI

Gebze Ticaret Mahkemesi’nde görülen davalarda, EPAŞ Grup için hayati önemdeki karar ise geçen günlerde çıktı. Mahkeme, 24 milyon TL sermayeli şirketin tasfiyesine karar verdi. Mali Müşavir S. D., tasfiye memuru olarak atandı. Şirketin tasfiyesi ile birlikte, yüzde 32 hisseye sahip davacılara düşen pay kendilerine verilecek. Davalı şirket avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

ONLARCA GAYRİMENKULÜ VAR

Tasfiye kararı verilen şirket, EPAŞ Grubu’nun diğer şirketlerinin de kurulmasına kaynaklık etmesi ile önem arz ediyor. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirket, sahibi olduğu gayrimenkullerle de dikkati çekiyor. Anılan şirkete ait, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik ve Tekirdağ’da 172 daire, Gebze’de bir benzin istasyonu, Muğla ve Sultanbeyli’de 37 dönüm arsa, İstanbul’da fabrika ile Maltepe’de bir otel… Anılan mülklerin değeri 2 milyar TL olarak hesaplanıyor.

MAHKEME: ORTAK KALMALARI İMKÂNSIZ

MAHKEMENİN, dev şirket için verdiği tasfiye kararında “Ortakların birlikte bu şirketi işletip yürütmeleri, fiilen de hukuken de mümkün değil” denildi. Gerekçeli kararda ayrıca, EPAŞ Endüstri Mamulleri Pazarlama AŞ’den, anlaşmazlık yaşanan iki amcanın kurduğu 3 şirkete 1,3 milyar lira para aktarıldığı kaydedildi. Gerekçeli kararda “Bu paralar herhangi bir ticari ilişkiye dayalı olarak aktarılmadı” denildi.

DİĞER İKİ ŞİRKET İÇİN DE KRİTİK KARAR ÇIKTI

GEBZE Ticaret Mahkemesi, EPAŞ Endüstri Mamulleri Pazarlama AŞ için tasfiye kararı verirken, dava konusu olan iki şirket için de kritik kararlar verdi. Mahkeme, tasfiyesi istenen Özel Dursun Ali Eyüboğlu Eğitim Öğretim Hizmetleri AŞ için, ortaklığın giderilmesi yönünde karar verdi. Mahkeme, dava konusu bir diğer şirket olan Eyüboğlu Akaryakıt şirketi için de ortaklıktan çıkarma için davacıların harç yatırması yönünde karar verdi. Bir tasfiye kararı da, yıllık 650 milyon TL ciroya ulaşan Eyüboğlu İnşaat Demir Çelik şirketi için verilmişti.

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