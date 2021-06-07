Mining Nedir, Nasıl Yapılır? Kripto Para Sektöründe Mining Ne Demek?

Kripto para birimi söz konusu olduğunda mining yani madencilik, blockchain verilerini kontrol altında tutma süreci olarak tanımlanır.

Mining Nedir, Nasıl Yapılır?

Madenciliğin nasıl çalıştığına girmeden önce, bazı kripto temellerini bilmek gerekiyor. Unutulmaması gereken ilk önemli nokta, kripto para birimi işlemlerinin bir blok zincirine kaydedilmesidir. Blok zinciri, merkezi bir varlığın aksine bir topluluk tarafından paylaşılan ve sürdürülen bir veritabanıdır. Öncelikle;

Blockchain: Güvenliği güvenlik amacıyla geniş bir bireysel aktör ağına dağıtan çeşitli teknolojiler için genel bir terimdir.

Decentralized: Tek, merkezi bir varlık veya grup tarafından kontrol edilmeyen herhangi bir şey olarak nitelendirilir.

Madencilik, bir blok zincirinde yeni işlemleri doğrulama ve kaydetme işlemi için kullanılan terimdir. Başarılı bir merkezi olmayan sistemin kuralları, onu sürdürmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki rastgele insanların yararına olacak şekilde oluşturulmalıdır. Satoshi Nakamoto, insanları yeni basılan Bitcoin ile ödüllendirerek Bitcoin'in blok zincirini sürdürmeye teşvik etti. Bu, madencilere çalışmalarının tutunmaya değer bir para birimiyle ödüllendirileceğine dair güven veren kalıcı ve şeffaf bir enflasyon stratejisi yarattı.

Madenciler, blok zincirine yeni bloklar eklemek için şifreleme bulmacalarını çözmeye önemli hesaplama gücünü (genellikle adanmış madencilik bilgisayarlarının tüm ağlarını) ayıran kişilerdir. Bir blok zinciri oluşturmak için;

Veritabanına eklenecek bazı ilgili veriler,

Zincirde kendisinden önceki bloğun kimliği önemli noktalardır.

Blok zincirine yeni bir blok eklemek için, bloğun verilerini şifrelemek için bir hesaplama bulmacası çözülmelidir. Madencilik, bu bulmacayı çözme eylemidir. Bloğu şifreleyen ve internet üzerinden paylaşmayı güvenli hale getiren ilk madenci, çalışmaları için Bitcoin ile ödüllendirildi. Kazanan, sonuçlarını şifrelemenin güvenli olduğunu ve işin tamamlandığını doğrulayan diğer tüm madencilerle paylaşır. Buna “proof of work" adı verilir. Diğer madenciler tarafından doğrulandıktan sonra, kazanan yeni bloğu güvenli bir şekilde mevcut zincire ekler.

Kripto Para Sektöründe Mining Ne Demek?

Kripto para birimi, güvenli bir değişim aracı olarak kullanılan kriptografik bir temele sahip dijital bir para birimi biçimidir. Değişen gerçek dünya değerlerine sahip, kelimenin tam anlamıyla yüzlerce farklı kripto para birimi vardır. Birçoğu bunun para biriminin geleceği olduğuna inanıyor. Blok zincirinde hash işlevini yerine getirmek için doğru değeri hesaplama eylemine madencilik denir. Kripto para birimi söz konusu olduğunda, doğru değeri çözen kişiye bir ödül verilir. Bu, doğru değeri hesaplamayı kazançlı kılar, ancak bunu başarmak oldukça güç gerektirir.

Çoğu zaman insanlar bilgi işlem güçlerini bir araya toplarlar ve doğru değeri çözerlerse ödülü paylaşırlar. Diğer durumlarda, bilgisayar korsanlarının başkalarının bilgisayarlarını seçtikleri ve kripto para madenciliği yapmak için perde arkasında bilgisayar güçlerinin bir kısmını kullandıkları bilinmektedir. Gerçekten, doğru değeri bulmak, lotoyu kazanmak gibidir. Değeri bulmaya çalışan sayısız insan ve botnet var ve onu ilk bulan kişi ödülü alıyor. Elbette, yeterli bilgi işlem gücü biriktirebilirseniz, önemli miktarda kripto para biriktirebileceğiniz zamanın değerini yeterince çözebilirsiniz.

Birisi "kripto para madenciliği" dediğinde, kastettikleri şey, blok defteri ile birlikte karma hale getirildiğinde belirli bir sonuç üreten bir ayar değeri üreterek belirli bir karma değeri hesaplamaya çalışma eylemidir. Bu, hatırı sayılır bir bilgi işlem gücü gerektirir. Fakat ödüller göz önüne alındığında oldukça ilgi çekicidir. Kripto madencilik küçük bir gelir oluşturabilirken, çoğu durumda kendi bilgisayar donanımını kullanan bir kişi için günde yalnızca bir veya iki dolar tutarında gelir. Kalkınan madenciler, kripto para birimlerinin hem popülaritesi hem de değeri arttıkça, rekabetin de önemli ölçüde arttığını ve artık çoğu bireyin rekabet edebileceğinden daha kapsamlı kaynaklara sahip kuruluşları ve işletmeleri içerdiğini bilmelidir.

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