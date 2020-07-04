Mini YEKA’lara ‘güneş’ doğdu

Daha önce güneş ve rüzgarda yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine bir yenisi daha ekleniyor. Yeni YEKA güneş enerjisi alanında yapılanacak ancak diğerlerinden farklı olarak tek seferde 1000 megavat şeklinde yapılmayacak. Mini YEKA olarak adlandırılan yeni ilahede 10,15 ve 20 megavatlık kapasiteler için yarışmalar düzenlenecek, toplam kapasite yine 1000 megavat gücünde olacak. Mini YEKA’larla ilgili süreç yaklaşık 3 yıldır belirsizliğini koruyordu.

74 YARIŞMA YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın güneş enerjisine dayalı YEKA ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanı dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 36 ilde 74 adet YEKA ihalesi yapılacak. Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne 19-23 Ekim tarihlerinde elden teslim edilecek. Yarışmalar kapsamında her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş olarak belirlenirken, alım süresi ise 15 yıl olarak açıklandı.

1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Güneş enerjisi sektörünün 3-4 yıldır dört gözle bu ihaleyi beklediğini söyleyen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Artık YEKA’larda fiyat Türk Lirası üzerinden veriliyor. Mini YEKA’lar için belirlenen 30 kuruşluk tavan fiyatı biraz düşük bulduk ama önemli olan sonraki süreç. Orada nasıl bir hesaplama yapıldı henüz belli değil. Bu yatırımların toplam değeri 1 milyar doları bulacak. Bu sektör için çok önemli bir adım. Şimdi yatırımcılar belirlenen şartlarda yer temini için harekete geçecek ve bir finansman arayışına girecek. Umarım süreç hızla tamamlanır” diye konuştu.