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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Mini güneş YEKA ihale başvuruları ertelendi

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Mini güneş YEKA ihale başvuruları ertelendi
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Güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için başvurular, 18-22 Ocak 2021'de yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 36 ilde toplam 1000 megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 adet YEKA yarışması için daha önce 19-23 Ekim olarak duyurulan başvuru tarihleri, 18-22 Ocak 2021'e ertelendi. İstekliler, her bir yarışma için belirtilen tarihte başvurularını yapabilecek. 

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