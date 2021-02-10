Mine Aslan: Kapasitemizi 1 milyona çıkarıyoruz
Her geçen gün Avrupa’dan Anadolu şehirlerine yaptıkları direkt uçuşları arttırarak yurtdışında yaşayan vatandaşlara daha fazla alternatif sunduklarını dile getiren Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, “Corendon Airlines olarak yaz 2021 sezonunun etnik uçuş programını açıkladık. Tüm dünyayı etkisi altına alarak turizm ve havacılık sektörlerini önemli derecede etkileyen pandemi sürecine rağmen uçuş ağını büyütmeye devam ettik. Yaz 2021 sezonunda Avrupa’nın yanı sıra Anadolu’daki uçuş noktası sayısını da arttıracağız” dedi.
Pandemi sebebiyle 2020 sezonunda turistik uçuşlara olan talebin azalmış olmasına rağmen yurtdışında yaşayan vatandaşların memlekete seyahat etmekten vazgeçmediğini belirten Mine Aslan, bu sebeple 2021 sezonunda bu hatlardaki uçuş sayısını ve alternatiflerini genişlettiklerini ifade etti.
Aslan, “2021’de Avrupa’da uçak konumlandırdığımız meydan sayısını 6’ya çıkarıyoruz. Bu merkezlerden Anadolu’ya yoğun bir şekilde uçarken Anadolu’daki merkezlerimiz Antalya, Bodrum, İzmir ve Kayseri’deki uçaklarımız ile de bu uçuşları destekleyeceğiz.
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın yüksek ilgi gösterdiği Zonguldak meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf’tan yoğun bir program hazırladık. Yine 2020’de başladığımız Belçika ve Hollanda çıkışlı etnik uçuş ağımızı da güçlendirerek bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın talebine de cevap vermeyi amaçlıyoruz. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’dan Anadolu’nun 17 şehrine düzenleyeceğimiz seferlerle 2021 sezonunda etnik pazara sunduğumuz koltuk sayısını 1 milyona çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.
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