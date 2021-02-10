Mine Aslan: Kapasitemizi 1 milyona çıkarıyoruz

Pandemi sebebiyle 2020 sezonunda turistik uçuşlara olan talebin azalmış olmasına rağmen yurtdışında yaşayan vatandaşların memlekete seyahat etmekten vazgeçmediğini belirten Mine Aslan, bu sebeple 2021 sezonunda bu hatlardaki uçuş sayısını ve alternatiflerini genişlettiklerini ifade etti.

Aslan, “2021’de Avrupa’da uçak konumlandırdığımız meydan sayısını 6’ya çıkarıyoruz. Bu merkezlerden Anadolu’ya yoğun bir şekilde uçarken Anadolu’daki merkezlerimiz Antalya, Bodrum, İzmir ve Kayseri’deki uçaklarımız ile de bu uçuşları destekleyeceğiz.

Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın yüksek ilgi gösterdiği Zonguldak meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf’tan yoğun bir program hazırladık. Yine 2020’de başladığımız Belçika ve Hollanda çıkışlı etnik uçuş ağımızı da güçlendirerek bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın talebine de cevap vermeyi amaçlıyoruz. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’dan Anadolu’nun 17 şehrine düzenleyeceğimiz seferlerle 2021 sezonunda etnik pazara sunduğumuz koltuk sayısını 1 milyona çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.