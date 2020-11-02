Milyonluk pazarı tekrar yakalarız

2020 yılında otomotiv sektörü koronavirüs etkisi ile hem en kötü hem de en iyi dönemlerini aynı yıl içinde gördü. Bir dönem duran otomotiv pazarı pandemi sonrası ciddi rekorlarla geri döndü. İhracat pazarlarında Avrupa kaynaklı olarak düşüş yaşanırken, iç pazarda ise pandemi etkisi bireysel araç alımına yöneltti.

Pazarın 800 binin üzerinde kapanması beklenirken Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, önümüzdeki yılın da benzer geçmesini beklediklerini ancak 1 milyonluk pazarın çok uzakta olmadığını vurguladı. “Türkiye’de halen otomobile ulaşamamış çok geniş bir kitle var” diyen Eroldu “Otomotiv pazarının potansiyeli halen çok yüksek. Bu potansiyeli kullanarak, büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

HER KAROSERDE LİDER

Değişen ÖTV matrahı sonrası en çok öne çıkan araçlar özellikle Türkiye’de üretimi gerçekleşen, yüzde 50 vergi diliminde kalmayı başaran modeller oldu. Bunların başında da bu sene içerisinde ciddi satış rakamları yakalayarak her karoser tipinde en çok satan model olmayı başaran Fiat Egea geldi. Egea’nın bu başarısı, Tofaş tarafından taçlandırılarak yeni yüzüne kavuşturuldu.

Bununla birlikte aileye yeni bir kardeş de eklendi. Hatchback karoser üzerinden yaratılan crossover versiyon, FCA tarafından beğeniyle karşılandı ve ihracat için tırlar şimdiden yola çıktı bile. Bu sayede orijinal projede ömrü 2022 sonuna kadar olan Egea ailesinin ömrü de 2024 sonuna kadar uzadı.

3 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Avrupa pazarı için şimdiden üretime başlayan Tofaş’ın kasım ayından itibaren yenilenen Egea ailesini ve yeni Cross versiyonunu satışa sunacağı belirtilirken, ailenin yeni üyeleri ocak 2021’den itibaren Türkiye yollarına çıkacak. Cengiz Eroldu, “Egea, 5’inci yılında pazarın en çok satılan aracı ve başarısını sürdürüyor.

Bu başarıların hepsinin bir sebebi var. Tofaş olarak son 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yaptık. Yani elimizi taşın altına fazlasıyla koymuş bir şirketiz. Bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Hem otomobil hem hafif ticari araç üreten tek şirketiz. Çok hızlı, önemli ve yetkin bir Ar-Ge’miz var ve Ar-Ge’nin bizim başarımızdaki payı çok büyük. Ar-Ge’nin fabrikamızın içerisinde olması bugün dünyadaki OEM’lerde bile çok azdır. Ancak lüks markalarda görülebiliyor. Piyasadaki başarımızda, ürünlerimize yaptığımız hızlı modifikasyonlar ve pazara hızlı bir şekilde cevap vermemiz yatıyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ELEKTRİKLİLERİN MALİYETİ 2025’TE DÜŞER

TÜM otomotiv fabrikalarının elektrikli araç dönüşümleri için çalışmalar yaptığını belirten Cengiz Eroldu: “Biz 2009 yılında elektrikli Doblo üretimini gerçekleştirmiştik. Bunun üzerine çok geliştirmeler de yaptık ancak henüz bizim için satılabilir durumda değil çünkü maliyetler halen çok yüksek. Bu maliyetlerin ancak 2025 yılından sonra makul seviyelere ineceğini öngörüyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. O zaman elektrikli bir aracın montaj hattı şimdikinden daha basit ve daha düşük maliyetli olacaktır.”

‘FİAT-PSA EVLİLİĞİ FIRSAT OLABİLİR’

Gerçekleştirilen basın toplantısında Fiat ve PSA Grubu birleşmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eroldu, “Her iki marka da şu an için kendi stratejileri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Ortak yapılacak üretim kararı alınmış değil. Fiat / PSA evliliği elbette bir fırsat olabilir ancak zaten bundan tamamen bağımsız olarak kapasiteyi doldurmamız lazım. Tofaş fabrikası 385 bin ile zaten Türkiye’de hâlâ en fazla üretim yapan fabrika unvanına sahip. Bunun yanında yeni projelerin Ar-Ge çalışmaları için de talip olacağız. Bu dünyanın her yerinde olabilir, yalnızca Fiat veya PSA özelinde değil. 500 mühendisin çalıştığı yüksek kapasitede bir Ar-Ge ekibimiz var” diye konuştu.

‘YÜZDE 50’LİK DİLİMDE TUTMAK İÇİN GEREKENİ YAPARIZ’

Değişen ÖTV matrahı ile ilgili de soruları yanıtlayan Eroldu, “Egea modelimiz ulaşılabilirlik ve kaliteyi bir arada sunuyor. Şu an için tüm versiyonlarımız yüzde 50’lik dilimde yer alıyor ancak kurlar böyle devam ettiği sürece fiyatların da yükselmesi ve dilimin değişmesi muhtemel. Bunun olmaması ve Egea’yı yüzde 50’lik dilimde tutabilmek için elimizden geleni yaparız. Gerekirse hükümet ile görüşüp matrahın yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yaparız. Çünkü biz hem üretimle hem ihracatla hem de yatırımlarımızla bu ülkeye ciddi katkılar veriyoruz. Söz hakkımızın olabileceğini düşünüyorum” dedi.

CADILLAC, OTONOMDA TESLA’YI GERİDE BIRAKTI

Otomotiv dünyasının önde gelen elektrikli ve otonom araç üreticilerinden bir tanesi konumuna yükselmeyi başaran Tesla, ABD tüketici örgütünün yaptığı testlerde Cadillac’a mağlup oldu. Önemli üretici ülkelerden olan Almanya ise ilk 3’ün dışında kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

12 PUAN FARK ATTI

Tesla’nın çok tartışılan sürücü destek sistemi “Autopilot” General Motors iştiraki Cadillac’ın rakip “Super Cruise” sistemi kadar iyi olmadığı sonucu ortaya çıktı. ABD tüketici örgütü ‘Consumer Reports’ tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testlere göre, “Super Cruise” test edilen 17 farklı kategoride toplam 69 puanla birinci olurken, Tesla’nın “Autopilot” teknolojisi 57 puanla ikinci sırada kaldı. Onları 52 puanla Ford/Lincoln “Co-Pilot” takip ederken dördüncü sırada ise 48 puanla Audi e-tron’da kullanılan “Pre Sense” sistemi yer aldı

KIZILÖTESİ KAMERA

Bundan tam 2 yıl öncesinde gerçekleştirilen testte de Cadillac’ın otonom sistemi Tesla’yı geride bırakmayı başarmıştı. Bunun en önemli nedeni ise güvenlik. Cadillac’ın “Super Cruise” sistemi devamlı olarak sürücünün yolu takip edip etmediğini izlemek için kızılötesi kamera sistemi ile takip ediyor.

Gerekli olduğu taktirde, optik sinyallerin bir kombinasyonu ile onu sürücüyü uyararak yanıt bekliyor. Sürücü yanıt vermezse, sistem otomatik olarak durarak yardım çağrısı yapıyor. Consumer Reports Güvenlik Birimi Şefi William Wallace, “Bizim önceliğimiz otonom sistemle hareket eden araçlarda dahi sürücünün her zaman kontrolü eline alabilecek şekilde çalışıyor olması. Bu olmadığı taktirde bir otomobil ölümcül bir silaha dönüşebiliyor” şeklinde konuştu. Bu kategoride en yüksek puanı (9 puan) alan Cadillac karşısında Tesla yalnızca 3 puanda kaldı.

OTONOM TESTİ TOPLAM PUAN TABLOSU

1- Cadillac “Super Cruise” (Modell CT6): 69 Puan

2- Tesla “Autopilot” (Model Y): 57 Puan

3- Lincoln/Ford “Co-Pilot” (Lincoln Corsair): 52 Puan

4- Audi “Pre Sense” (e-Tron): 48 Puan

5- Hyundai “Smart Sense”, Kia “Drive Wise”

(Hyundai Palisade): 46 Puan

6- Mercedes-Benz “Driver Assistance” (GLS450): 46 Puan

7- Subaru “Eyesight” (Outback): 46 Puan

8- BMW “Active Driving Assistance Pro” (330i): 44 Puan

9- Porsche “Active Safe” (Taycan): 41 Puan

10- Volvo “Pilot Assist” (S60): 41 Puan

11- Honda/Acura “Sensing” (Honda CR-V Hybrid): 40 Puan

12- Nissan/Infiniti “Pro Pilot Assist” (Nissan Leaf): 40 Puan

13- Toyota/Lexus “Safety Sense 2.0” (Toyota Corolla): 40 Puan

14- Volkswagen “Driver Assistance” (Passat): 39 Puan

15- Land Rover “Incontrol” (Range Rover Evoque): 38 Puan

16- Buick/Chevy “Driver Confidence” (Buick Encore GX): 36 Puan

17- Mazda “i-Activesense” (CX-30): 27 Puan