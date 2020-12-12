Milyonluk bahis operasyonu

Sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt’ta belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 şüpheliden 31’i gözaltına alındı.

LÜKS ARAÇLARDA YAKALANDILAR

Siber polisinin adım adım takip ettiği örgüt elebaşı S.B.K. ile örgüt yöneticileri S.T. ve H.E lüks araçlarında gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada 3 valizde yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyon lira nakit, paraya çevrilebilen değerli maden ile evraklar ele geçirildi. Bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit miktarı olduğu öğrenilen paraya el konuldu. Örgüt elebaşısı S.B.K’nin İstanbul’da örgüte ait hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın bir miktarıyla değerli madenlere yatırım yaptığı tespit edildi.

29 KİŞİ ADINA 116 FARKLI HESAP

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi. Yasa dışı bahis çetesinin Türkiye’yi bölgelere ayırdığı, her bölgeye sorumlu kişi atadığı belirlendi. Yasa dışı bahis parasının ise örgüt ile ilişkisi olmayan 29 kişiye ait farklı bankalardaki 116 hesapta topladığı, örgütün bu hesap sahiplerine aylık 1.500 ila 2 bin lira arasında ‘hesap kira bedeli’ ödediği belirlendi. Bu haseplarda toplanan paraları ise örgüt üyelerinin kartsız işlem şeklinde ATM’lerden çektikleri öğrenildi. Örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği paraları merkez olan İstanbul’a bavullar ve çuvallar içinde taşıdığı, burada ise üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketler aracılığıyla ticari yoldan kazanılmış gibi gösterdikleri belirlendi.

EN YÜKSEK OPERASYON HASILATI

Yakalanan şüphelilerin Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından içlerinde örgütün sözde lideri ve üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Ele geçirilen paranın, bugüne kadar yasadışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu tespit edildi.