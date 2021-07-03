Milyonların gözü 6 aylık enflasyonda

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar; ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 5 Temmuz’da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3.3’lük zam kararı vermişti.

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