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Milyonları ilgilendiriyor... 55 maddelik ekonomi paketinin detayları belli oldu

#Ekonomi Paketi#Vergi Muafiyeti#Staj Desteği
Milyonları ilgilendiriyor... 55 maddelik ekonomi paketinin detayları belli oldu

55 maddelik Ekonomi Paketi çalışmalarında sona gelindi. Youtuberlara vergilendirme, çiftçiye mazot desteği ve staj desteği gibi maddeleri içeren pakette ayrıca esnafın gelir vergisi muafiyeti de söz konusu. Detayları CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz aktardı...

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1 Ekim'de yasama yılının başlamasıyla AK Parti'nin kanun teklifi hazırlıklarına geçtiğimiz dönemde başladığı konulardan ilk olarak  gündeme Ekonomi Paketi gelecek.

Ekonomi Paketi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu kapsamda da paket 55 maddelik olacak. Detayları CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz aktardı:

- Küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Cirosu 240 bin liradan az olan esnafı kapsayacak. Berber, kuaför gibi küçük esnafı kapsayacak. Basit usul defter kullanan esnaf diyebiliriz.

- Mesleki eğitime staj desteği getirilecek. 250 lira işverenden aynı zamanda geri kalan da 500 lira devletten olmak üzere ücret ödeniyordu. Bunun tamamı devletten ödenecek. Kanun teklifine göre mesleki eğitime destek içeriyor.

- Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak. Vergi kesintisi kalkıyor denebilir.

- Youtuberlara vergi düzenlemesi yapılacak. Vergi alınmıyordu. Ancak defter tutmaları gerekiyordu. Youtuberların banka hesaplarından tahsil edilecek.

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- Vergi ödemelerinde e-devlet daha aktif hale getirilecek. Vergi ödemelerinde daha da kolaylık sağlanacak.

 

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#Ekonomi Paketi#Vergi Muafiyeti#Staj Desteği