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Ekonomi
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Milyonları ilgilendiriyor! 4 Ocak'ta açıklanacak: Zam oranı belli oldu

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Milyonları ilgilendiriyor! 4 Ocak'ta açıklanacak: Zam oranı belli oldu
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Milyonlarca emekli ve memur zam oranlarını merakla bekliyor. Zam oranları 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak Aralık enflasyon oranı ile belli olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olarak açıklandı. Bu sayede emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranlarıyla ilgili önemli bir ipucu da ortaya çıkmış oldu. İşte yeni zam oranlarıyla ilgili detaylar...

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. Peki 6 aylık enflasyon yüzde kaç olacak?

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Enflasyonun emekliler ve memurlar için önemi ne? Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım.

6 AYLIK ENFLASYON KADAR
Yeni Asır yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazası şöyle: Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.

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Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Ama elimizde önümle ipuçları var.

Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

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Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

KAÇ LİRA ALACAKLAR?
Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.

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