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Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat! Temmuz'da zam ne olacak? Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

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#Memur#Maaş#Zam
Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 10:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 milyon memuru ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağını söyledi. Görevdeki ve emekli memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hak-İş Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisinin maaşının altında kalmayacak şekilde düzenleme yapacaklarını söyledi.

Seçim sonrasında Temmuz ayına kadar yetiştirilmesi beklenen zamlarla ilgili çalışma neticesinde en düşük memur maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 bin lira olacağı şekilde açıkladı.

Kamu işçilerine yüzde 45 zam ve en düşük kamu işçisi maaşını 15 bin liraya çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ilerlenirse, refah payı katkısıyla birlikte maaş zammının yüzde 45'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

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TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık


Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi dikkat Temmuzda zam ne olacak Olası maaşları kuruşu kuruşuna hesapladık
















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#Memur#Maaş#Zam

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