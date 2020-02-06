Son dakika haberler: Milyonlarca maske istediler.. 24 saat üretime geçtiler

ARALIK 2019’da başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından Zonguldak’taki maske üretim fabrikası sıra dışı günler yaşıyor. MFA solonum koruyucu maske fabrikası Çin’den gelen milyonlarca maske talebini karşılamak için günün 24 saati çalışarak üç vardiya sistemine geçti. Zonguldak’taki üretim fabrikasına giderek milyonlarca maskenin yapıldığı tesisleri ziyaret ettik. 214 çalışanı ve yılda 45 milyon maske üretme kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri olan şirket, koronavirüs salgınının ardından başta Çin olmak üzere tüm dünyadan gelen talepleri karşılayabilmek için kapasitesini yüzde yüz artırdı.

BİZ DE ANLAYAMADIK

Çin’de büyük bir hızla yayılan koronavirüs salgınının ardından bir haftadır üretici firmaya milyonlarca talep gelmeye başladı. MFA şirketinin Genel Müdürü Fatih Furtun şirketin 13 yıllık maske üreticiliği geçmişinde ilk kez böyle bir dönem yaşadıklarını anlatıyor: “Normalde yıllık ortalama 15-18 milyon arasında üretim kapasitemiz vardı. Yüzde 70 oranında üretim yapıyorduk. Üretimlerimizi ağırlıklı olarak Türkiye ve Batı Avrupa’ya gönderiyoruz. Pek çok büyük şirketin maske tedarikçisiyiz. Üretimlerimiz medikal ve iş güvenliği alanlarında kullanılıyor. Ancak bir hafta önce Çinliler alım yapmak için bizi aramaya başladı. Biz de ilk anda talebin bu kadar yüksek olacağını anlayamadık. Akıl almaz siparişler ve rakam teklifleri yapılıyor.”

Furtun normalde Çin’in dünyanın en büyük üreticisi olduğunu dünyadaki her 100 maskenin 90’ının Çin’de üretildiğini anlatıyor: “Şu anda Çin’de günlük 200 milyona yakın bir maske tüketimi var. Bizim yıllık üretim rakamımız onların bir günlük ihtiyacı. Fiyatlar artsa da alım yapmak istiyorlar.”

STOKÇULARA SATIŞ YOK

PEKİ bu talep karşılanabiliyor mu? Fatih Furtun, yerli üretime geçilse de Türkiye’de hammadde üretimi yapılmadığını vurguluyor: “Hammadde fiyatları da arttı. Sevkiyatta aksaklıklar yaşanıyor. Hammadde stoklarımız yüksek. Çin’in yanı sıra daha önce anlaşmalı olduğumuz firmalar ve kamu kuruluşlarına üretim yapmaya devam ediyoruz. Anlaşmalı olduğumuz şirketleri mağdur etmiyoruz ama stok yapmak isteyen bayilere satış yapmıyoruz.”

MASKE FİYATLARI 200 TL’YE KADAR ÇIKTI

ÇİN’de yaşanan salgın öncesinde maskelerin tanesini 1 Euro’dan sattıklarının altını çizen Fatih Furtun, “Fiyat şimdi 3.5 Euro’ya kadar çıktı. Bu fiyatlar toptan satış için ve FFP denilen en üst düzey korumalı maskeler için verilen fiyatlar. Ancak yaşanan olaylar sonrasında Türkiye’de bile perakende noktalarından maskeleri 200 TL’ye satanlar bile var. Biz ise bu şekilde fiyatlandırma yapmıyoruz. Eğer hastanelere maske satışı yapıyorsak 10 TL’den veriyoruz” diye konuştu.

BAŞKASININ SİPARİŞİ İÇİN YÜKSEK FİYAT TEKLİF EDİYORLAR

SON bir haftadır her gün yüzlerce telefon aldıklarını kaydeden Fatih Furtun, “100 milyon-150 milyon maske sipariş ediyorlar. Birbirinin siparişine göz koyanlar, akıl almaz rakamlar teklif edenler, Çin’den gelip yüz yüze talep edenler oldu. 24 saat 3 vardiya halinde çalışmaya başladık. Zonguldak İŞKUR’un eleman bulmamızda büyük yardımı oldu. Son 1 hafta içerisinde sadece Çin’le 2 milyonluk anlaşma yaptık. Her gün gönderim yapıyoruz. Çin’den gelen yeni taleplere karşılık veremiyoruz” ifadelerini kullandı.

KANSER HASTALARI MASKE BULAMIYOR

ŞU an gerçekten ihtiyacı olan kanser hastalarının maske bulmakta zorlandığına dikkat çeken Fatih Furtun, “Bize ulaştıklarında küçük rakamlarda kanser hastalarına gönderim yapmaya çalışı-yoruz” dedi.

‘ÇİN’DE DEVLET BURSUYLA OKUDUM’

MFA şirketinin genel müdürü Fatih Furtun, şirketin hikayesini şöyle anlatıyor: “İstanbul Üniversitesinde akademisyen-ken Çin devlet bursuyla Pekin Üniversitesi’ne gittim. Burada yaptığımız araştırmalarda Türkiye’de maske üretiminin olmadığını tespit ettik 1 yıllık Ar-Ge çalışmasının ve Çin’de gördüğümüz üretim deneyiminin ardından Türkiye’nin C sertifikalı ilk yerli maske üretimi tesisleri kurduk.”

MERDİVENALTI ÜRETİME DİKKAT!

PİYASADA çok sayıda merdiven altı maske üretimi yapıldığını dile getiren Fatih Furtun, ‘Güvenli maske nasıl alınır?’ sorusunu da şöyle cevaplıyor: “Maskeyi maske yapan içindeki filtredir. Ağzınıza taktığınız zaman bakterinin geçmemesini sağlayan bu filtre. Şu an merdiven altı üretimlerde bu filtre hiç kullanılmıyor. Herkes bunu n95 maskesi olarak anıyor. Ancak böyle bir maske yok. N95 bir standarttır. İhtiyaç sahiplerinin FFP2 FFP3 koruma sınıfında C belgeli ürün almaları gerekiyor. Dikkat etmeleri gerekiyor ürünlerin sertifikasyonu. Bana göre maske şu anda solunumumuzu değil ama psikolojimizi koruyor. Maskeler 8 saatlik kullanılabiliyor. Bu maskeleri takıp çıkarmak doğru değil.”