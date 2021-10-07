Milyonlarca KOBİ’ye ‘yeşil’ destek yolda

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KOSGEB, tornadan frezeye, hidrofordan testereye 3.2 milyon KOBİ’nin kullandığı elektrikle çalışan tüm eski motorların enerji verimli yerli motorlarla değişimi için program hazırladı. Eski motorların yerli motorlarla değiştirilmesi halinde KOBİ’lerin elektrik kullanımında yüzde 70’e varan düşüşler olacağı hesaplanırken, bunun da Türkiye’nin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı yaparak, ihracatı da kolaylaştıracağı öngörüldü.

İHRACATIN YARISI AB’YE

KOSGEB, AB’nin sınırda karbon düzenlemesiyle üretimi ve ihracatı tehlikeye girmesi muhtemel KOBİ’leri yeşil dönüşüme hazırlamak için planladığı programda sona geldi. KOSGEB, sanayi ve hizmet sektöründe kullanılan elektriğin yüzde 45’ini, akaryakıtın yüzde 60’ını KOBİ’lerin tükettiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin üretim tesislerinde kullandıkları her türlü eski motorun, yeni ve yerli motorla değiştirilmesi için finansman desteği üzerinde çalışıyor. AB ve Dünya Bankası’nın destekleği yeni program kapsamında KOBİ’lere uygun vade ve faiz oranlarıyla finansman verilerek, yeşil dönüşüme uyum sağlamaları planlanıyor. İstihdamın yüzde 72’sini oluşturan ve ihracatlarının yüzde 46’sını Avrupa’ya yapan KOBİ’lerin karbon ayak izlerinin azaltılmasını hedefleyen program kapsamında, KOBİ’lerin üretim sırasında kullandıkları enerjiyi yüzde 70’e varan oranlarda düşürebilecekleri hesaplanıyor. Bu da elektrik faturalarında düşüşün yanı sıra karbon salınımıyla birlikte küresel ısınmaya katkıyı azaltacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinin hızlandırılmasına yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Bu kapsamda önceliğimiz enerji verimli elektrik motorlarının değişimi. Paydaşlarımızmla sıkı bir görüş alışverişi içindeyiz. Yeni bir destek programını kısa sürede yürürlüğe almayı planlıyoruz. Hâlâ tasarım çalışmaları sürdürülen bu destekle TEP değeri belirli bir aralıkta olan işletmelerde verimsiz olarak çalıştığı tespit edilen IE1/E2 elektrik motorlarının yerli motorlar ile değiştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

KOSGEB verilerine göre kaynak verimliliği için yatırım yapan KOBİ’lerin yüzde 44’ünün üretim maliyetleri azaldı. Yüzde 16’sı için kısmen, yüzde 16’sı için önemli ölçüde maliyet artışı ortaya çıktı. Bu oranlar AB KOBİ’leri için sırasıyla yüzde 41, yüzde 14 ve yüzde 4 oldu. AB’de KOBİ’lerin yüzde 24’ü yeşil ürün ve hizmet sunarken, Türkiye’de bu oran yüzde 13 oldu. Uzmanlar, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde KOBİ’ler için kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi alanında önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat çekerken, kırılganlıkları göz önüne alınarak iklim, çevre, enerji ve istihdam politikalarında tamamlayıcı bir yaklaşımla desteklenmeleri gerektiği vurgulandı.