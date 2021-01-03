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Ekonomi
Haber Giriş: 03.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Milyonlarca memurun beklediği tarih: Kritik gün yarın: Maaş zamları belli oluyor

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Milyonlarca memurun beklediği tarih: Kritik gün yarın: Maaş zamları belli oluyor
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Türkiye'deki milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur zam oranı belli oluyor. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memurun yeni maaşlar belli olacak. Zamlarda 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. İşte emekli, memur, doktor, yaşlı ve engelliler için zam oranları...

Milyonlarca kişi maaşındaki artışı merakla bekliyor. Emekli, memur, engelli, doktor ve yaşlılara verilen maaşlarla ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. 

2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

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6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

2021 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin zammı yarın saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı da belli olacak.

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Asgari ücretle birlikte neler değişti?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

Takvim'in haberine göre en düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

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MEMURA EN AZ 3.978 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

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DOKTORA 2.808 TL

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

YAŞLIYA 761 TL

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 607-911 TL

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.

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EVDE BAKIMA 1.652 TL

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 lira olacak.

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