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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama

#E-Devlet#Son Dakika#Ali Taha Koç
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama

E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek yeni hizmet kullanıma açıldı. Emeklilik, sigorta, iş arama gibi birçok hizmet aynı yerden yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'teki 'Çalışma Hayatım' hizmeti hakkında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor" dedi.

Koç, "Bu hizmetle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecekler" diye konuştu.

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#E-Devlet#Son Dakika#Ali Taha Koç