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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.04.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılacak

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılacak
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle e-Devlet uygulamalarına yenileri eklenmeye başladı. Adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

İşte işlemlerin gerçekleştirileceği link: https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Adres değişikliği bildirimi e-Devletten yapılacak

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