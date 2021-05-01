Milyonlarca kişiye ‘kapanma’ desteği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pandemi döneminde yeni destek paketi hayata geçiriliyor. Hükümet, Türkiye genelinde tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni destek programını devreye aldı. İşte bu programdaki detaylar:

EMEKLİYE 1.100 TL

2018 yılından beri 1.000 lira ödenen emeklilerin hesaplarına, ramazan bayramı öncesinde 100 liralık artışla 1100 lira ikramiye yatırılacak.

KİRA DESTEĞİ UZADI

Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik bin liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği bir ay daha devam edecek. Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs’a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.

KREDİ ERTELEME

TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelendi.

TESKOMB ÖDEDİ

TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflardan içinde bulunduğu durum nedeniyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödendi.

5 MİLYAR TL DESTEK

KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı. Destekten salgın sebebiyle gelir kaybına uğrayan, nakit akışı bozulan ancak istihdamını koruyan imalat sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanacak. Teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up’lar ve filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde destekten faydalanacak. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilecek.

İCRA İFLAS 1 MAYIS’A

Kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazıyla icra-iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulacak.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAK

İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

1.100 TL NAKDİ YARDIM

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardım da 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlatıldı. Söz konusu nakdi yardım için 2 milyar 540 milyon liralık kaynak ayrıldı. Hükümet pandemi destekleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara