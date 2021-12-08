Milyonlarca kişi yeni oranları bekliyor

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ÇALIŞAN, emekli, memur ve işçi için kritik aya girildi. Milyonlarca kişinin alacağı maaş zamları bu ay belli olacak. Önceki gün kamu çalışanları için ek protokol ile enflasyon üzerine artış sağlanacağı müjdesi verilirken, diğer kesimler de gelecek benzer müjdeli haberlere kilitlendi.

1 Aralık itibarıyla görüşmeleri başlayan ve toplam 6 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak toplantıların hızla tamamlanması ve aralık ayının ilk yarısında asgari ücretin belirlenmesi benimsenmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçileri temsilen Türk-İş heyeti, işverenleri temsilen TİSK heyeti ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşuyor. Komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Çalışanları temsilen toplantılara katılan Türk-İş, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2’nin altında bir zamla masaya gelinmemesini isterken, işverenleri temsilen eden TİSK ise “Dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz” görüşünü dile getiriyor. TİSK ayrıca 75 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin arttırılarak sürdürülmesini talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise görüşmelere başlamadan önce, bir anketle kamuoyunun nabzını tuttu.

ANKET YAPILDI

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Ankette işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretle ilgili soruya “3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında” cevabını verirken, yüzde 19.3’ü ise “3 bin 251 TL ile 3 bin 500 TL arasında olmalı”, yüzde 13.7’si ise “3 bin 751 TL ile 4 bin TL arasında olmalı” yanıtını verdi. Çalışanlarda ise “Yeni dönem asgari ücret ne olmalı?” sorusuna yüzde 37.3 oranında “3 bin 750 ile 4 bin TL arası” yanıtı verildi. “4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmalı” diyenlerin oranı yüzde 13, “4 bin 500 TL üzerinde olmalı” diyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise önceki gün yaptığı açıklamada, “Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de temenni ediyorum ki işçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de bu kararla mutlu olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktada yatırım gücüne ihtiyacımız var” diye konuştu.

EK PROTOKOL YAPILACAK

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Memur ve memur emeklileri için de ağustos ayında, Memur-Sen’le bir toplu sözleşme imzalanmıştı. Bu sözleşmeye göre 2022 yılı itibarıyla ocak ayında yüzde 5 oranında zam alınacak. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Bu da kasım ayı rakamlarına göre yüzde 7.47 olurken, aralık ayıyla birlikte bu rakamın biraz daha yukarıda olması bekleniyor. Memur emeklilerine de aynı oranda zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen, kur artışlı dalgalanma nedeniyle ilave zammı da müzakere edecek. Ocak ayına kadar bu zam oranının belirlenmesi bekleniyor. Memur-Sen’in masada gündeme getireceği talepleri arasında “kamu görevlilerinin gelir vergisi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi, gelir vergisi matrahlarının yükseltilmesi ve kayıpları telafi edecek ilave ödeme yapılması” da bulunuyor.

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KASIM ORANI YÜZDE 10.4

İŞÇİ emeklilerine ise kasım ayı enflasyonuna göre yüzde 10.4 oranında zam yapılacak. Bu rakama aralık ayı enflasyonu da eklenecek. Şu ana kadar işçi emeklilerinin zamlarıyla ilgili yeni bir çalışma gündeme gelmedi. Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ise Türk-İş’le hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, ocak ayında yüzde 5 zam alacak. Bu rakama enflasyon farkı da eklenecek. O da şu an itibarıyla yüzde 10.4’e denk geliyor.

KAMU İŞÇİLERİNE DE DÜZENLEME GELİYOR

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ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, memurlar için yapılan ek protokol benzeri düzenlemenin kamu işçileri için de geleceğini söyledi. Atalay, “Dün akşam Memur-Sen başkanının, bakanımızın açıkladığı bir rakam var. Bakan Bey’e de ifade ettim; ‘Düzenleme ne?’ Ben Bakan Bey’in ifadesinin kamuoyunun anladığı gibi olduğunu düşünmüyorum. Enflasyonun üzerinde ne varsa; kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. Zannediyorum aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil” diye konuştu. Atalay, asgari ücrette uzlaşı sağlamak istediklerini vurgularken, “Ama bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa biz buna katılmayacağımızı; Bakan beye rakamı da söyledim. Bundan evvelki maliye bakanı da biliyor. Zannediyorum onlar benim bu ifadelerimi, arkadaşlarımızın ifadelerini sayın cumhurbaşkanımıza ilettiler. Cumhurbaşkanı da biliyor. Arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok, bağlayalım” diye konuştu.