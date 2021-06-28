Milyonlarca kişi diken üstünde! Kirada oturanların hakları neler?

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde öne çıkan kiralık yetersizliği fiyatlarında sert yükselmesine neden oldu. İstanbul'un belirli bölgelerinde 2 bin 500 TL olan evlerin kiraları 5 bin liralara kadar yükseldi. Uzmanlar kentsel dönüşüme giren alanlarda ev sahiplerinin bulundukları semtlerde kalmak istemesinin kiralık ev problemlerinde önemli rol oynadığını belirtiyor.

Artan ev kiraları, mevcut kiracıları da tedirgin etmeye başladı. Ev sahiplerinin eski kiracılarını belirli sebeplerle evden çıkararak evlerini yüksek fiyattan tekrar kiraya vermek istedikleri de gelen haberler arasında. Peki bu gibi durumlarda kiracıların hakları neler? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

SÖBE: KENDİLİĞİNDEN UZAR

Avukat Cenk Söbe, Türk Borçlar Kanunu’na göre gayrimenkul kira sözleşmesinin süre bitiminde aksine yazılı bir anlaşma sağlanmadıkça 1 yıl süreyle kendiliğinden uzadığını söyledi.

Kira sözleşmesi süre bitiminde kendiliğinden sona ermediğini ancak hem kiracının hem de kiraya verenin tahliye konusunda anlaşması halinde kontratın sona erdiğini ifade eden Söbe, "Aksi halde kontrat 1 yıl daha uzar. Bu sürekli olarak devam eder. Kiraya verenin ancak kira bedelinin ödenmemesi, taşınmazın kira amacı dışında kullanılması, alt kira yasağı varsa alt kiraya verilmesi (Kiracının kiraladığı taşınmazını başka bir kiracıya vermesi), ya da genel ahlak kurallarına aykırılıktan kiracıyı çıkarma hakkı vardır." açıklamasında bulundu.

5 YIL SONRA TESPİT DAVASI

Aksi durumda kiraya verenin keyfi olarak kira sözleşmesini sona erdiremeyeceğini ya da kira bedeli düşük diye tahliye isteyemeyeceğini ifade eden Cenk Söbe, "Ev sahipleri kanuni zam oranı dışında bir zam talep edemez. Ancak kira başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl sonra emsallere uygun kira bedelinin belirlenmesi için kira tespit davası açabilir." ifadelerini kullandı.

10 YILIN SONUNDA ÇIKARMA HAKKI VAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da mevcut kiracıların endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

Yasaya göre kontrat bitiminden 3 ay önce tahliye talebinde bulunulması ve haklı sebep gösterilmesi gerekiyor. İki şartın bir arada sunulması lazım. Ya kendisi ya da birinci derece yakınlarının kullanması gerekiyor. Konut el değiştirse dahi yeni ev sahibi kontrat bitiminden 3 ay önce yazılı bildirim yapmadıysa eğer yine kiracı evden çıkmaz.

Ev sahipleri 10 yıllık kiracılarına kontrat süresinin dolmasından 3 ay önce yazılı bildirim yaparsa kiracının konuttan çıkması gerekiyor. Çıkmadığı takdirde ev sahibi mahkeme yoluyla tahliye kararı çıkartabilir. Her kira ödemesinde mutlaka banka dekontuna hangi ayın ödemesinin yapıldığı yazılması. Kiracı ödemelerini iki ay üst üste geciktirirse ev sahibine tahliye hakkı doğar. Bu nedenle hangi ayın ödemelerinin yapıldığı mutlaka yazılmalı.

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