Milyonlarca kişi bekliyordu! Orta gelirliye konut kampanyası bugün açıklanıyor

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Konut kampanyalarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Orta gelir grubuna yönelik olarak hazırlanan yeni konut kampanyasıyla uzun vadede düşük faizle kredi imkanı oluşturulması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasını açıklayacak.

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BAKAN NEBATİ: FAİZ YÜZDE 1'İN ALTINDA OLACAK

Bakan Nebati "Murat Bey'le saat 10'da açıklamamız olacak. Son hazırlıklarımızı yaptık. kredi faiz oranı yüzde 1'in altında olacağını söyleyeyim. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarıyla ilgili. Amacımız konut edinimini sağlamak. Haftaya açıklayacağımız KGF paketimiz var. Bir tanesi de konut üretimine yönelik desteklemeler. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Hiçbir şekilde fiyat artışlarını son birkaç aydır gerek internet gerek sahadaki elemanlarımız üzerinden fiyat tespiti yaptık. Fiyatlama yoluna giden olursa incinir. Tedbirimizi aldık" dedi.

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BAKAN KURUM: BARINMA İHTİYACINA ÇÖZÜM OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal Konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Bu kampanyayı da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak. Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri ‘kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım’ diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.