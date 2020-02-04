Milyonlarca insana şefkat eli uzandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programları ile 2019'da büyük bölümünü iş gücü piyasasının dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye yardım götürdü.



AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, 2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi 2019 sonunda 55 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bu dönemde Türkiye genelindeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye destek sağlandı.

Yüzde 78'i engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım ilişkisi sebebiyle çalışamayacak durumdaki kişilerden oluşan sosyal yardım alanlara son 17 yılda yapılan yardımların miktarı 339 milyar lira oldu.



43 FARKLI TÜRDE SOSYAL YARDIM PROGRAMIYLA DESTEK SAĞLANIYOR



65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları, engelliler için evde bakım yardımları, öksüz-yetim yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları, aşevleri, evi oturulamayacak durumdaki vatandaşlar için barınma yardımları, kronik hastalara yönelik yardımlar, elektrik tüketim desteği ile muhtaç asker aileleri ve çocukları için sağlanan yardımlar gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 43 farklı türde sosyal yardım programı uygulanıyor.



Sosyal yardımlara ayrılan kaynakların yüzde 85'ini hak temelli, düzenli nakdi yardımlar oluşturuyor.



Yararlanıcıların sayısındaki artış, yoksulluğun artmasından ziyade vatandaşlara daha fazla çeşitlilikte program sunulması ve destek mekanizmalarının bilinirliğinin yükselmesinden kaynaklanıyor.



1,5 MİLYON YAŞLI VE ENGELLİYE 10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK



Bakanlığın verilerine göre, 2019'da 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımlarından 1 milyon 510 bin 293 vatandaş yararlandı. Bu vatandaşlar için toplam 10 milyar 191 milyon 85 bin lira destek sağlandı.



Bu dönemde 517 bin 511 kişi için toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bakım yardımında bulunan Bakanlık, nüfusun en yoksul kesimindeki ailelere çocuklarını okula ve düzenli sağlık kontrollerine götürmeleri karşılığında, toplam 3 milyon 328 bin 704 vatandaşa verilen şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında da 1 milyar 4 milyon 594 bin lira ödeme yaptı.



YOKSUL DURUMDAKİ 88 BİN ASKER AİLESİNE ULAŞILDI



Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamında 88 bin 158 haneye 121 milyon 258 bin 775 lira destek sağlandı. Ayrıca muhtaç asker çocuğu yardımları ile 9 bin 915 kişi için 4 milyon 296 bin 600 lira kaynak aktarıldı.



Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan vatandaşlara evlerinin bakım-onarım-yapım gibi ihtiyaçları için "barınma yardımı" ile destek veren Bakanlık, 2019'da 22 bin 413 haneye toplam 80 milyon 120 bin 921 lira barınma yardımı yaptı.



EŞİ VEFAT EDEN 165 BİN KADINA DESTEK



Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlar için ilk kez 2012'de başlatılan yardım programı kapsamında 2019'da 165 bin 481 kadına 376 milyon 924 bin 350 lira ödeme yapıldı.



Ayrıca 58 bin 39 kişiye sağlanan öksüz-yetim yardımlarının miktarı da 52 milyon 294 bin 700 liraya ulaştı.