MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlarca dolar tasarruf ve gelir sağlanacak.... Faaliyetlere önümüzdeki günlerde başlanacak!
GeriEkonomi Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir sağlanacak.... Faaliyetlere önümüzdeki günlerde başlanacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir sağlanacak.... Faaliyetlere önümüzdeki günlerde başlanacak!

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir sağlanacak.... Faaliyetlere önümüzdeki günlerde başlanacak!
Abone Olgoogle-news

DÜNYADAKİ büyük askeri nakliye uçakları arasında yer alan ve Türk Hava Kuvvetleri envanterinde de 9 adet bulunan “Koca Yusuf” olarak bilinen A-400 M’lerin retrofit (güçlendirilme) faaliyetleri İspanya dışında bir ilk olarak Kayseri’deki 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde de yapılmaya başlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kayseri’de retrofit faaliyetleri A-400m projesi kapsamında planlanıyor. Açıklamada, “Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A-400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir sağlanacak.... Faaliyetlere önümüzdeki günlerde başlanacak

HEM TASARRUF HEM GELİR
Türk Hava Kuvvetlerine ait A-400M’lerin retrofit faaliyetleri de İspanya’da yapılıyordu. Yetkililer Kayseri’nin devreye girmesiyle güçlendirilme çalışmaları için milyonlarca dolar tasarruf edileceğini, diğer ülkelerin uçaklarına da güçlendirilme yapılacağı için yine milyonlarca dolara gelir sağlanacağı bilgisini verdi.

Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir sağlanacak.... Faaliyetlere önümüzdeki günlerde başlanacak

KORONA SEFERLERİ YAPMIŞTI
Türkiye, “Koca Yusuf”ları özellikle COVID-19 ile mücadelede birçok ülkeye gönderdiği yardım malzemelerinin nakliyesinde kullanmıştı. COVID-19’un ilk çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentine ilk tahliye seferi de uçan hastaneye dönüştürülen “Koca Yusuf”la yapılmıştı. A-400M’ler ağır silahlarla birlikte personelin taşınmasında da kullanılıyor.

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle