Milyonlar bu haberi bekliyor! Memur ve emekliler zam farkını ne zaman alacak? İşte son durum...

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber Meclis'ten çıkmadı. Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için memur ve emekliler bu ayın 15'inde zamlı maaşlarını alamayacak. Zam farkının kanun teklifi yasalaştıktan sonra bu ay içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bu kanun teklifindeydi. Ayın 15'inde memurlar maaşlarını alıyorlar. Yapılan zamların bu maaşlara yansıyıp yansımayacağını merak ediyorlardı. Ancak dün kanun teklifi görüşmeleri sırasında iki kez yoklama yapıldı ve toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler salı gününe ertelenmiş oldu.

Bu durumda memurlar özellikle alacakları bu ayki maaşlarını zamsız alacaklar. Bu ne anlama geliyor; ileriki haftalarda kanun teklifi yasalaştıktan sonra ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta memurlara maaş farkları yatırılacak. Yani 15'İnde alacakları maaşları zamsız olarak alacaklar ama sonrasında bu ay içerisinde maaş farkları yatırılmış olacak. Kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyordu. Yapılacak en önemli düzenlemelerin başında emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi geliyor.

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18 MADDEDEN OLUŞUYOR

Kanun teklifinde BES değişiklikleri de yer alıyor. Devlet katkısı 5 puan artırılarak yüzde 30’a yükseltiliyor. Doğal gazda bölgesel ve iklim koşullarına göre il bazlı kademeli tarifeye geçilebilecek. Kanun teklifi toplam 18 maddeden oluşuyor. 10 maddenin görüşmeleri tamamlandı.