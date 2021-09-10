Milyon dolarlık hareket

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi pandemiye rağmen devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında ülke genelinde yabancıya 25 bin konut satılırken, yıl sonunda 50 bin rakamına ulaşılması hedefleniyor. Sektör temsilcileri Türkiye ilgisini fırsata çevirmek ve yabancıya gayrimenkul satışından daha fazla gelir elde etmek için düğmeye bastı. Türkiye’de bugün yabancılara satılan gayrimenkulün değeri ortalama 150 bin dolarken, bundan sonra 1 milyon dolar ve üzerindeki konutların satışına ağırlık verilecek. Bu model İstanbul’daki lüks konut stoğunun erimesine de katkı sağlayacak.



YENİ BİR DÖNEM

Yabancı alıcılara gayrimenkul satışı yapan Nevita’nın yönetim kurulu başkanı Faruk Akbal, yeni yapılanmalarını anlatmak üzere bir grup basın mensubuyla bir araya geldi. 2014 yılında 15 milyon TL’lik bir ciroyla yola çıkan Nevita’nın, 6 yılda cirosunu 500 milyon TL’ye taşıdığını, bu yılın ilk 6 ayında da 450 milyon TL’lik gayrimenkul satışına imza attıklarını belirten Akbal, bundan sonra lüks konut satışına da odaklanacaklarını açıkladı ve şunları söyledi:

İSLAMOFOBİ ETKİSİ

“Ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabilmek için Nevita olarak lüks gayrimenkul pazarı için de yeni bir yapılanma oluşturduk. Nevita Luxe markamız ile hedefimiz Türkiye’de 1 milyon dolar ve üzeri değerde gayrimenkul satın alabilecek yabancı yatırımcıları ülkemize çekebilmek.” Son yıllarda tüm dünyada güçlenen milliyetçilik akımları ve artan İslamofobi nedeniyle artık yabancıların Avrupa ülkelerinde kendilerini rahat hissetmediklerini belirten Akbal, “Bu açıdan Türkiye’nin önünde müthiş bir fırsat var. Değişen bu dünyada Türkiye yabancılar için gerçek anlamda bir çekim merkezi olabilir” diye konuştu.

HEDEF PAZARLAR

Türkiye gayrimenkul piyasası için Afrika’da çok ciddi bir potansiyel gördüklerini belirten Akbal, “Ülke olarak baktığımızda, Singapur, Hong Kong, Çin, Kazakistan, İran ve Azerbaycan, yabancı yatırımcı çekebilmek için en cazip pazarlar arasında” şeklinde konuştu. Pakistan’da ofis açtıklarını, yıl bitmeden Dubai ofisinin devreye gireceğini belirten Akbal, “Asya-Pasifik’te Çin, Avrupa’da İngiltere, Afrika’da Johannesburg veya Nairobi ofislerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Lüks gayrimenkul pazarında son 3 ayda 100 milyon TL’lik rezervasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Akbal, “Yeni yapılanmamız Nevita Luxe’ın cirosunu 2023’te 1.2 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Lüks dışındaki diğer çalışmalarla da yıllık 1 milyar TL ciro öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Faruk Akbal, gayrimenkul şirketlerinin lüks projelerinden toplu satın almalar da planladıklarını ekledi.



‘YABANCIYA SATIŞ LİSANSLI OLSUN’

Aynı zamanda Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı da olan Faruk Akbal yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması gerektiğini, bunun için ilgili bakanlıklara taslak çalışma da yolladıklarını söyledi. Bugün 5 bin emlakçının yabancıya satış yaptığını belirten Akbal, “Kurumsal, yanında 300 kişi çalıştıran bir acenta düşünün, ama bir yandan da havalimanına minibüsle gidip yabancıyı alıp satış yapanlar var. Her ikisi de aynı komisyonu alınca haksız rekabet oluyor. Üstelik kurumsal olmayan firmalarca yapılan işlemler sonrasında yatırımcıları zor durumda bırakabilir. Bu nedenle bir lisanslama olsun istiyoruz. Bu düzenleme olursa ciddi oranda artan komisyonlar da geriler” dedi. Yaptıkları araştırmaya göre Türkiye’den ev alan 100 yabancıdan 83’ünün memnun olduğunu belirten Akbal, “Memnun olmayanların karşılaştığı en büyük sorun ise site yönetimleriyle alakalı. Ödemelerin şeffaf olmaması ve dil sorunu öne çıkan şikayetler. İş satmakla bitmiyor, yabancıyı burada tutmak, ona konforlu bir hayat sunmak da önemli. Bunun için de düzenlemelere ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

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