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Milyon dolarlık düğünlerin adresi Türkiye

#Yabancı Düğünleri#Türkiye#Turizm
Milyon dolarlık düğünlerin adresi Türkiye

Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan yabancı düğünlerinin 2022 ile yeniden artması bekleniyor. Milyon dolarları bulan bütçeleriyle ‘yabancı düğünleri’nin önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen taleplerde çok ciddi artış var” dedi.

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YAKLAŞIK 2 yıldır devam eden koronavirüs nedeniyle uluslararası toplantı, kongre, etkinlik ve düğün gibi büyük organizasyonların sayısı bir hayli azaldı. Ancak koronavirüsle mücadelede aşıların devreye girmesi ve yapılan çalışmalarla 2022’de özellikle turizm tarafında büyük sıçramaların yakalanabileceği ifade ediliyor. Bireysel olarak artan turist sayıları turizm sektörünü mutlu etse de büyük organizasyonların yeniden düzenlenmeye başlamasının turizm gelirlerini ciddi ölçüde arttıracağı belirtiliyor. Türkiye’nin pandemi öncesinde büyük başarılar elde ettiği uluslararası düğün organizasyonlarında 2022’de ciddi artışı beklendiğini ifade eden turizm sektörü temsilcileri, kur avantajı ve yüksek hizmet kalitesiyle yabancı düğünlerinin ilk adresinin Türkiye olabileceği dile getiriliyor.

Milyon dolarlık düğünlerin adresi Türkiye

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PARLAYAN YILDIZ TÜRKİYE

Birbirinden özel düğün masalarının, renk ve objelerin olduğu Wedding Dream Art sergisinin açılışında konuşan organizasyonun yaratıcısı iç mimar Heval Zengoğlu, “Türkiye her yıl yabancıların düğünlerine ev sahipliği yapardı. Ancak pandemi nedeniyle durmuştu. 2022 yılında kur avantajı ve üstün hizmet kalitesinden yararlanmak isteyen Rusya, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan, Lübnan ve Orta Doğu ülkelerinin düğünlerine ev sahipliği yapacağız, şimdiden talepler geliyor. Hem ben hem de birçok meslektaşım görüşmeler yapıyor. Bu yıl ülkemiz düğün sektörünün yıldızı olacak. Yabancılar özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrumda düğün yapmak istiyor. En az 3 gün düğün yapıyorlar. Her düğün için ortalama 300 yabancı misafir geliyor. Bu misafirlerin harcamaları da Türkiyeye ciddi bir turizm geliri sağlıyor. Yabancılara genelde renkli konseptlerde masalar hazırlıyoruz. Gösterişli ve gold detayların yoğun olarak kullanıldığı düğünler yapıyoruz. Bizlere çok güveniyorlar. Türkiyede çok başarılı, işlerini özenle yapan organizasyon firmaları var” ifadelerini kullandı.

Milyon dolarlık düğünlerin adresi Türkiye

İSTANBUL LAS VEGAS İLE YARIŞIYOR

Pandemide yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle büyük bir durgunluğa bürünen yabancı düğünlerinin, 2022 yılında aradaki açığı kapatmanın sinyallerini verdiğini dile getiren Zengoğlu, “Rezervasyonu yapılan onlarca düğün için çalışmalara başlandı. Düğün organizasyonlarını daha önce Amerika, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde yapan yabancılar acenteler de, artık ilk rotalarını İstanbul’a çeviriyor. Tercihler arasında ilk sıralarda yer alan İstanbul, Las Vegas’tan sonra dünya üzerinden en çok tercih edilen ikinci düğün destinasyonu” dedi.

2022’DE DÜĞÜNLER TEKNOLOJİK OLACAK

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ÖZELLİKLE İstanbul, Antalya ve Bodrum’a çok ciddi talep geldiğine vurgu yapan Heval Zengoğlu, “Önceki senelere göre 2022 yılında daha çok yabancı düğünleri yapılacak. Düğün sektörü aslında ekonomiye ciddi yarar sağlayan bir sektör. Bu sene en çok Afganistan, Pakistan, Lübnan ve Hindistan’dan talepler geldi. 1 milyon dolara da düğün yapılıyor, bütçe yapılacak düğüne göre artabiliyor. Bu sene Türkiye’yi milyon dolarlık düğünler bekliyor” dedi. 2022 yılında daha çok teknolojiyi gösteren düğünleri yapmayı hedeflediklerini belirten Zengoğlu, “Sektör olarak bunun adımlarını attık. Klasik düğünlerin aksine gelin ve damatların hikayelerini teknolojiye uyarlayarak lüks düğünler yapmayı hedefliyoruz. Klasik düğünlerin aksine gelin ve damatların hikayelerini teknolojiye uyarlayarak lüks düğünler yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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#Yabancı Düğünleri#Türkiye#Turizm

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