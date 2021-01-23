Milyon dolarlık dava

Pegasus Havayolları’nın Beoing 737-800 tipi yolcu uçağı 5 Şubat 2020’de İzmir-İstanbul seferine çıktı. Uçakta ikisi bebek 177 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Uçuşta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, saat 18.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçak pistte tutunamadı. Pistin bitiminde yaklaşık 20 metrelik refüje düşen uçak 3 parçaya ayrıldı. Kazada 3 yolcu hayatını kaybetti, 180 kişi ise yaralandı.

JÜRİ KARAR VERİYOR

Bu kazanın ardından Boeing yetkilileri de gelerek pistte ve uçakta inceleme yaptı. Ancak Chicago Barosu’na kayıtlı avukat Seyit Şahin ile ABD’li tanınmış avukat Hunter Shkolnik kazada uçağın kusurlu olduğunu iddia ederek uçağın üreticisi Boeing ile gerçek sahibi MSN şirketi için Chicago mahkemelerinde milyon dolarlık tazminat davası açtı. Türkiye’de kaza yapan uçakta yer alan yolcuların büyük kısmından vekalet alan Avukat Seyit Şahin davayla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu kazada uçağın üreticisi Boeing firmasının da kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Bu uçakların yaptığı benzer kazalar var. Bizce bu uçaklarda bir sorun var. Boeing firması çalışanlarının kendi aralarındaki konuşmalarını da delil olarak sunacağız. Benzer kazaların önlenmesi için bu çok önemli bir dava. Boeing şirket merkezi Chicago’da olduğu için dava sadece burada açılabiliyor. ABD hukukuna göre, dava kazanılırsa tazminat miktarını jüri belirliyor. Ancak burada yüksek bir tazminat çıkmasını bekliyoruz.”

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla da kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, soruşturmada şüpheli olarak yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan asli kusurlu, ikinci pilot Ferdinant Pondaag ise tali kusurlu bulundu. Soruşturmada şüpheli olmayan Sabiha Gökçen ve Yeşilköy kulelerinde görevli iki kişi de kusurlu bulundu. Pistin bir bölümünde lastik temizleme çalışması yapılmadığı gerekçesi ile HEAŞ da asli kusurlu olarak yer aldı.

GERİDE ACILI HİKÂYELERİ KALDI

Kazada 30 yaşındaki dişhekimi Zehra Bilgi Koçar, 60 yaşındaki Alev Gençoğlu ve 29 yaşındaki Songül Bozkurt hayatlarını kaybetmişti. Zehra Bilgi Koçar uçağa Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olan eşi Gökhan Koçar’la birlikte bilet almıştı. Ancak Gökhan Koçar son anda çıkan bir görev nedeniyle 2 Şubat’ta İstanbul’a geldiği için uçakta yoktu. Alev Gençolu ise uçak saatini erken almış ve koltuk numarasını değiştirmişti. Songül Bozkurt ise evlilik hazırlıkları yapıyordu.