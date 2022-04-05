Milyarlarca dolarlık hisse aldı! Elon Musk Twitter’ın yönetimine giriyor

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Ses getiren işlere imza atan Güney Afrikalı iş adamı Elon Musk’ın son hamlesi tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Musk’ın Twitter’ın en büyük ortağı olmasıyla birlikte yeni adımlar da atılmaya başlandı. Musk bundan sonra alınacak kararla birlikte Twitter’ın yönetim kuruluna girecek ve kritik kararlara en büyük ortak olarak imza atacak.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Yönetim kurulunda görev yaptığı müddetçe ve görevi sona ermesinden 90 gün sonrasına kadar Elon Musk kişisel ya da grup olarak şirket hisselerinin yüzde 14.9’undan fazlasına sahip olamaz" denildi.

TWITTER'IN CEO'SU AÇIKLADI

Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal yaptığı paylaşımda "Yönetimi @elonmusk paylaşmaktan heyecan duyuyorum! Elon ile geçtiğimiz haftalarda yaptığımız konuşmalar sayesinde, Yönetim Kurulumuza büyük değer katacağı netleşti. O, Twitter ve yönetim kurulunda tam da ihtiyacımız olan hizmete hem tutkulu bir inanan hem de uzun vadede bizi daha güçlü kılmak için yoğun bir eleştirmen olacak. Hoş geldin Elon!" dedi.

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YÜZDE 9.2’SİNİ ALDI

Musk, Twitter’ın yüzde 9.2’sine denk gelen 73.5 milyon adet payı 2.8 milyar dolar bedelle aldı. Satın alma ile birlikte hissede sert yükseliş yaşanırken fiyat da hisse başına 50 dolara yaklaştı. Dün yüzde 25’in üzerinde primli seyreden Twitter için Musk yeni bir tartışmayı da ortaya attı.

DÜZENLEME BUTONU MU GELECEK?

Twitter’a bilindiği üzere yazılan tweetlerin değiştirilmesi mümkün değil. Tweet silinip yeniden girilmesi halinde düzenlenen tweet yayına alınabiliyor.

Elon Musk ise bu durumu kolaylaştırmak için düzenle butonu getirmeyi teklif etti. Twitter’dan anket açan Musk “Düzenleme butonu ister misiniz?” sorusunu milyonlarca takipçisine sordu.

Şu ana kadar 3 milyona yakın oy kullanıldı ve yüzde 73.5’lik kısım düzenlemenin olması gerektiğini istedi.

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ANKETTE YES’İ YANLIŞ YAZDI

Musk, anket cevaplarından ‘Evet’i yanlış yazdı. Yes yazması gerekirken ‘Yse’ yazan Musk’ın bunu bilerek de yapmış olabileceği belirtildi.