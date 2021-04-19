Milyarder kardeşlerden yeni satın alma! Dev fast food zincirini aldılar

İngiltere ve Avrupa'daki 70'den fazla Leon restoranı, Asda'nın sahibi milyarder Issa kardeşler, dev petrol ön saha işletmesi EG Group'a satıldı.

Mohsin Issa ve Zuber Issa ortak bir açıklamada, firmanın "uzun zamandır hayranlık duydukları fantastik bir marka" olduğunu söylediler. Firmayı 2004 yılında kuran Leon patronu John Vincent, "Bazı açılardan bu benim için üzücü bir gün" dedi ve "Çok denedik, bazı iyi şeyler yaptık, sağlıklı miktarda hata yaptık ve çok az insanın sevdiklerini söyleyecek kadar nazik olduğu bir iş kurduk," diye ekledi.

PERSONELİ KORUMAYI TAAHHÜT ETTİ

BBC'nin haberine göre anlaşma, şirkete ait 42 restoranın yanı sıra, çoğunlukla İngiltere'deki havalimanları ve tren istasyonlarında, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkesinde bulunan 29 franchise sitesini içeriyor.

Grup ayrıca Leon'un yönetim ekibini ve personelini korumayı taahhüt etti. EG Group yaptığı açıklamada, 2022'den itibaren yılda yaklaşık 20 yeni Leon satış noktası açmayı planladığını söyledi.

Ayrıca Leon'un yemek kitaplarının, kendi markalı yiyeceklerinin ve süpermarketlerde satılan hazır yemeklerin önemini de vurguladı.

DEV KAHVECİDEN RET GELMİŞTİ

İngiliz kahve zinciri Caffè Nero, milyarder Issa kardeşlerin devralma teklifini geçen sene reddetmişti. Perakende gıda zinciri Asda'yı da satın alan Issa kardeşler, teklif için Caffè Nero'ya mektup yazmıştı, ancak teklif kabul edilmemişti.

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