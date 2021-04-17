Milyar liralık yeşil halka arz

Sadece yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi gerçekleştiren şirketin halka arzında talep toplama süreci pazartesi günü başlayacak ve 22 nisan günü sora erecek. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL’ye artırılacak sermayesinin yüzde 15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Pay başına fiyat aralığı 8.5-9.9 lira olarak belirlenirken halka arzdan 1 milyarlık gelir bekleniyor. Halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18.44 olacak.

‘3 YILIN EN BÜYÜĞÜ’

Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, “Son 3 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1.020 megavat kurulu güçle, yıllık 3.2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip. Şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor” dedi.

HİBRİT YATIRIMI

Küpeli, “Ülkemizin ilk özel sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının önemli bölümünü tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim koşullarının etkisini asgari seviyeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Hedefimiz; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin megavat seviyelerine ulaşmak” şeklinde konuştu.

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