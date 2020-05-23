Milyar Euro'luk tasarruf programı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden bir tanesi olan Renault, koronavirüs pandemisi sonrasında artan ekonomik sıkıntılara önlem olarak bir tasarruf programına başladı. Marka, Fransa’daki tesisleri kapatacak. Renault’nun 2 bin 600 kişiyi istihdam eden en eski ve tarihi çekirdeği olarak kabul edilen, Flins’teki en büyük montaj tesisi küçülecek.

TÜRKİYE VE SLOVENYA

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Flins’teki otomobil üretiminin, elektrikli Zoé’nin ömrünün sonuna geldiği 2022’de sona ermesi planlanıyor. Tesis, geçen yıl kapasitesinin büyük bir kısmını kaybetti. Clio modelinin üretimi Türkiye ve Slovenya’ya taşındı. Dieppe’deki Alpine spor otomobil alt markasının modellerinin üretiminin gerçekleştirildiği, 400 kişinin görev yaptığı tesis ise tamamen kapatılacak. Alpine markasının akibeti ise şu an için belirsiz durumda.



Fransa’da devletin yüzde 15 hissesine sahip olduğu Renault’un bu stratejik kararı ise tartışma konusu oldu. Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) sendika lideri Philippe Martinez, yaptığı konuşmada ‘Böyle bir karar düşünülemez’ dedi ve Renault’nun farklı bir strateji yürütmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Fransa hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye, koronanın sorunları şiddetlendirdiğini söyleyerek, “Fransa ve dünyadaki otomotiv sektöründeki ekonomik durum son derece endişe vericidir” dedi. Ekonomi ve maliye bakanı Bruno Le Maire, gelecek hafta endüstri için bir plan sunacağını belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan Fransa Başbakanı Édouard Philippe ise Renault’nun henüz bir kurtarma planı sunmadığını vurguladı.

'2 MİLYAR EURO DÜŞECEK'

2019 yılında son 10 yıl içerisinde ekonomik olarak ilk kez kırmızı noktaya düşmüş olan Renault, kemer sıkma önlemlerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından bu yılın başında, koronavirüs salgını ile birlikte tüm otomotiv sektörü gibi Fransız üretici de ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Mayıs ayı içerisinde hayata geçirilecek olan fabrika kapatması ve küçülmeleri de içerisine alan bu tasarruf programı ile birlikte maliyetlerin iki milyar Euro’nun üzerinde düşeceği belirtiliyor.