Milyar dolarlık mantar

Dünya gastronomi-sinde gittikçe daha da önemli bir yer tutmaya başlayan trüf mantarı üretildiği bölgeye sağladığı ekonomik katkı ile dikkat çekiyor. Kilogramı kalitesine göre 100 Euro ile 1000 Euro arasında değişen trüf mantarı zaman zaman 3 bin Euro’ya bile alıcı bulabiliyor. Dünyada sınırlı yetiştiriciliğe sahip bu mantar için 5 yıl önce harekete geçen Türkiye ‘Trüf Orman Eylem Planı’ çerçevesinde yüksek katma değerli üretim yaparak kısa sürede milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

İZİNSİZ TOPLAMAK YASAK

Çok uzun yıllardır kralların yemeği olarak adlandırılan trüf mantarının dünyanın en ünlü restoranlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Trüf mantarları dünyada sınırlı yetiştirme alanına sahip. Türkiye bu anlamda şansı ülkelerden ve 12 ay boyunca üretim sağlanabiliyor. Yetiştirmesi ve toplanması çok zor olduğu için bu konuda bazı kurallar var. İzinsiz toplanması yasak. Toplayana da cezası var” diye konuştu.

200 AİLE GEÇİNİYOR

Türkiye’de 200 ailenin trüf mantarı yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını belirten Karacabey, “Türkiye’de şu anda ortalama üretim yıllık 50 ton civarında. Yıllık elde edilen gelir ise 180 milyon liraya ulaştı. Dünyada trüf mantarına olan talep ve ilgi artıyor. 10 yılda uluslararası pazarın 6 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Yılın her döneminde üretim yapan ülkemizinde buradaki hedefi yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

UZMAN KÖPEKLERLE AVLANIYOR

Trüf avcılığı için OGM’den izin alınması gerektiğini aktaran Karacabey, “Bu kadar kıymetli bir ürünün toplanması da belli bir uzmanlık gerektiriyor. Trüf avcıları dediğimiz kişiler bu konuda eğitilmiş genellikle Lagotto romagnolo, Cocker, Springer spaniel (springer İspanyol ve melez ırkları) cinsi köpekler ile bu mantar avcılığını gerçekleştiriyorlar” dedi.

384 HEKTAR TRÜF BAHÇESİ

OGM, orman köylüsüne yeni bir gelir kapısı açmak hem de yüksek ihracat potansiyelini yakalamak adına Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2019) ile trüf üretim ormanları oluşturuyor. Bu kapsamda OGM fidanlıklarında trüf aşılı meşe fidanları üretilerek trüf bahçeleri tesis ediliyor. Bugüne kadar 384 hektar alanda yapay ve doğal trüf bahçeleri oluşturuldu.

5 TÜRÜN EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK

Trüf mantarı meşelik ve meşe ağacı alanlarında bulunan, toprağın 5-20 cm altında farklı bir kokuya sahip olan bir mantar. Dünyada ekonomik değer bakımından önemli 5 tür trüf var. Bunlar; Tuber magnatum, Tuber melanasporum, Tuber aestivum (sinonim Tuber uncinatum), Tuber brumale ve Tuber borchii. Ülkemizde ticari öneme sahip türler ise, Tuber borchii, Tuber aestivum (sinonim tuber uncinatum), Tuber brumale, Tuber melanosporum, Tuber macrosporum, Tuber mesentericum.