Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul iş birliğiyle Finansal Okuryazarlık Zirvesi

Temel düzeyde para ve bütçe yönetiminden çok daha fazlasını ifade eden finansal okuryazarlık; finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinde yaşanan artış ve erişim kolaylığı ile birlikte giderek bireylerin fınansal ilişkiler içinde daha çok yer almasına sebep olmaya başladı. Toplumda finansal bilincin gelişmesi için önem taşıyan finansal okuryazarlığa odaklanan Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul, 4 Haziran 2021 Cuma günü “Finansal Okuryazarlık Zirvesi”ni gerçekleştirecek.

Her bireye içinde yaşadığı ekonomik ve finansal dünyayı “okuyup” anlayabilme imkanı sağlayan finansal okuryazarlık ile ortak bilinç ve gündem yaratmayı hedefleyen “Finansal Okuryazarlık Zirvesi”nde Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını yapacak. Zirvenin ilk panelinde Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Serkan Arman moderatörlüğünde Finansal Yatırım’dan Analist Ahmet Mergen, Piramit Menkul YK Üyesi Berra Doğaner, Foder Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sağman ve Finansal Okuryazarlık Öncüsü Özlem Denizmen ile “Bütçemi nasıl yönetirim?” konusu işlenecek. Zirvenin ikinci yarısında ise Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Ebru Sungur moderatörlüğünde Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, TSBP Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Aktaş ile “Küçük yatırımcı neden borsada yer almalı?” konusu masaya yatırılacak.

Toplumda finansal gelişime katkıda bulunmak amacıyla herkese açık gerçekleşecek “Finansal Okuryazarlık Zirvesi”ne katılmak isteyenler zirveyi Milliyet Gazetesi Youtube hesabından canlı olarak izleyebilirler. (https://www.youtube.com/channel/UCCveXpZ1c-5qeW7liStvG-w) hesabı üzerinden takip edebilecek.

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