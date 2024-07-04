Milliyet Executive ile şirketlere özel püf noktalar

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Milliyet Executive bu sayısında, ihalelerden bayilik sözleşmelerine ve şirketler arası anlaşmalara kadar sıkı rekabet için birçok püf noktasına yer veriyor. Rekabet hukukuna hâkim olmayan bir şirketin, farkında olmadan cezayla karşılaşması bile mümkün. Bu nedenle, KOBİ'ler başta olmak üzere tüm şirketlerin rekabet konusunda dikkat etmesi gereken noktaları yakından inceledi.

Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, Okan Üniversitesi’nin Tuzla Kampüsü’nde eğitim ve sağlık alanındaki fırsatları değerlendirirken, genç girişimcilere önemli tavsiyelerde bulundu. Okan, "Bu ülkede doğduk, büyüdük, eğitim aldık. Bu ülkeye bir şeyler vermemiz lazım. Üretim yaparsın, bir şeyler verirsin ama eğitim daha farklı, bunu herkes yapamaz," dedi. Genç girişimcilere yönelik olarak, "Cesaretinizi kaybetmeyin, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirin ve sürekli öğrenmeye devam edin," şeklinde konuştu.

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Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı yapay zeka, veri, deneyim ve çeviklik olarak 4 ana başlıkta oluşturdukları yol haritasını anlatıyor.

Vestiyer olarak başladığı Dedeman'da şimdi Yönetim Kurulu Başkanı olan Ergün Demiray, hikâyesiyle turizmde gençlerin rol modeli oldu.

Kars bölgesine endemik bir çiçek olan çiğdem çiçeği ile rakiplerinden ayrışan Cosmed, cilt bakımı ürünleriyle son 3 yılda 50 kat büyüdü ve 30 ülkeye ihracat yapar hale geldi. Markanın büyüme stratejisini ve cilt bakımına yönelik Türkiye’de öne çıkan alışkanlıkları Cosmed Kurucusu ve CEO’su Deren Öztürk Mataracı, Milliyet Executive’e anlattı.

Dünyaca ünlü maceraperest Ali Çiçekli, “Earth” Afrika motosiklet turunu tamamladıktan sonra kariyeri ve seyahatlerinin ışığında yoğun iş hayatı ile sosyal yaşam arasındaki dengeyi değerlendirdi.

1774 yılında kurulan ve 10 yıl öncesine kadar hep bir aile şirketi olarak kalmayı başaran Birkenstock rahat bir terlikten nasıl moda ikonuna dönüştüğü bu sayıda yer aldı.

Milliyet Executive, her ay yayımlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analizleri ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye tüm Türkiye'de olduğu gibi Getir, Trendyol ve dijital platformlar üzerinden de ulaşılabilir.