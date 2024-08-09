Milliyet Executive ile Küresel Başarı Hikayeleri ve Yeni Trendler

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Milliyet Executive yeni sayısında, yurt dışına açılan Türk şirketleri için satacakları ürün kadar satış yaptıkları ülkenin iş alışkanlıklarını bilmek büyük önem taşıyor. Bu sayımızda Ticaret Bakanlığı'nın en çok ihracat yapılan ülkelerde iş yapmak isteyen Türk girişimciler için hazırladığı yol gösterici bilgilerle bazı ülkelerde iş ortamı, pazara giriş ve kişisel ilişkilerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri konu alıyor.

Pazarlama dünyası hızla değişiyor ve bu değişimin merkezinde yapay zekâ (AI), teknoloji ve dijitalleşme bulunuyor. Günümüzde pazarlama alanında öne çıkan trendler ve CMO'ların karşılaştığı yeni zorluklar neler? Turizm sektöründe birbiri ardına yatırımlarla dikkat çeken Monreve Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, hayallerle gelişeceklerinin sinyallerini veriyor. Detaylar ilerleyen sayfalarımızda.

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İş Dünyası sayfamızda Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi Merve Yorgancılar Işıtmak ekolojik dengeyi koruyan kuş dostu camlarını ve fire malzemenin değerli ürünler için nasıl hammadde olabileceğini gösteren YUDA Cam Kaykay'ı anlatıyor.

Ürünlerini müşterilere deneterek geri bildirim almak isteyen markalara platform sunan Denebunu'nun CEO'su Duygu Özgün sıradaki hedefin İngiltere'de büyümek olduğunu söylüyor.

Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilçedeki dezavantajlı insanlara sepet örmeyi öğreterek gelir sağlarken diğer taraftan da deneyimlerini Avrupa Birliği (AB) projeleriyle ülke sınırlarının dışına taşıyor...

Elektrikli otomobil devrimiyle 20 yıl içinde dünyanın en büyük otomotiv şirketi haline gelen BYD ve sahibi Wang Chuanfu 'Çin Rüyası'nı dünyaya takdim ediyor. Wang Chuanfu'nun dünyanın en büyük elektrikli otomobil firmasına giden yoldaki hikâyesi, ağustos sayımızda inceleniyor.

Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analiz ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da çıktığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabilir. Sonrasında İstanbul hariç diğer bölgelerde; seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabilmektedir.