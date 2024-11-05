Milliyet Executive ile İhracatın Yeni Yıldızları

Haberin Devamı

Türkiye'nin bu yıl 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefi var. Halihazırdaki ihracatçıların yanına her ay 1000 civarı yeni ihracatçı ekleniyor. Yeni ihracatçılar pazar seçtikten sonra ihraç edilecek ürünlerle ilgili son trendleri de iyi bilmek zorunda hissediyor. Milliyet Executive'in bu sayısında ihracatçı olmak için adım adım bir yol haritası sunarken ihracattaki son trendlere de yakından bakıyor.

35. sayımızda yer alan iki ilham verici konuyu keşfedin: Teknoloji ve yazılım ihracatıyla kendi alanında dünyada ilk üçe giren Hitit'in 30. yıllık öyküsünü yeni Genel Müdür Nevra Onursal Karaağaç anlattı. Livzym Biyoteknoloji kurucusu Serdar Uysal ise enzim ihracatıyla biyoteknolojide Türkiye'yi global üretim üssü yapmak istediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Online yemek siparişinde uygun fiyata yönelimin giderek arttığını belirten Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, TV programlarının içeriğiyle siparişler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu dile getiriyor.

Yapay zekanın damga vurduğu CHRO Summit 2024 ve CMO Summit 2024'te gündeme gelen her konu Milliyet Executive'de...

Çiftçilere uygulamalı teknoloji eğitimi veren 'Akıllı Köy'ü kuran ödüllü sosyal girişimci Tülin Akın tarım alandaki çabaları için "Geçirilecek ömür için daha iyi bir amaç bulamadım" diyor. Nike'ın stajyerlikten CEO'luğa yürüyen yeni kaptanının hikâyesi ve Apple CEO'sunun ağzından başarının sırrı yine kasım sayısında.

Yazarlarımızdan Çağdaş Ertuna "Z kuşağı girişimcilikte neden daha başarılı?" sorusuna yanıt ararken Servet Yıldırım Sanayi 4.0'ın ve küresel rekabetin yolunun Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini anlatıyor.

Yazarlarımızdan Şükrü Andaç iş dünyasındaki konsantrasyon eksikliği ve zihin dağınıklığına dikkat çekerken Zeynep Aktaş borsada güçlü büyüme ve hisse başı kârla dikkat çeken şirketleri inceliyor.

Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analiz ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da çıktığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabilir. Sonrasında İstanbul hariç diğer bölgelerde; seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabilmektedir.